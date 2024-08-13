彭博﹕人行指導江西部份農商行投資　銀行買債未能成功結算

內地資金湧入內地國債市場，推低孳息率引起監管機構關注。《彭博》引述消息人士指，人民銀行指導江西部分農村商業銀行的國債長期持倉和管理投資行為，令銀行購買的國債無法成功結算，顯示人行繼續採取強力措施為債市降溫。



消息人士指，監管機構此前指導銀行暫停新增買入國債，部份江西的農商行於上周五（9日）盤後買入的國債，未能在周一（12日）結算。惟一旦未能結算，或會破壞市場誠信，人行亦需要作出平衡，在維持金融市場穩定同時抑制債券上升。知情人士稱，江西地方監管一度取消了窗口指導，但最終又恢復。人行未有立即回覆《彭博》查詢。

在經濟乏力以及降息預期的大背景下，國債孳息率近月來屢屢觸及新低，促使政府採取行政措施來干預市場，目前監管措施也已波及今年購買國債的主力之一的農商行。

據知情人士此前稱，多家券商機構據悉自上周以來減少了國債交易，至少一間機構是在監管指導下減少了交易，監管機構據悉還要求國有大行記錄國債交易中的對手方信息。此外，監管機構已明顯放緩新債券型基金產品的審批流程。另據悉，應地方金融管理部門要求，江蘇省部分農村商業銀行據悉已暫停國債交易。

內地監管機構近幾周來加大對債券投機者的打擊，目標指向基金公司和農商行等，以期將國債孳息率從紀錄低點抬升，加上美元減息預期上升令人民幣空倉平倉，10年期中國國債孳息率昨日收報2.206厘，上升2.55%，自上周三的低位累升5.55%。中國外匯交易中心的數據顯示，10年期國債活躍債券成交量上周五降至770億元人民幣，相當於只有上周二高位的45%。