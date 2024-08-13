菜鳥香港推C2C快遞服務　全港「次日達」　最低消費門檻速覽！

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥香港宣布在港開通本地快遞服務．分別推出「企業對消費者」(B2C)一站式電商物流解決方案及「消費者對消費者」(C2C)「菜鳥EASY寄」服務，承諾全港「次日達」，自提點寄件收費15元起，送貨上門收費22元起。



菜鳥集團香港本地快遞負責人朱銳指，菜鳥在港擁有近兩萬平方米的倉庫，所有物流員工合計近千名，在港具有700多個自提點網絡，甚至包括離島。公司力谷構建300米寄件圈，即出門不足300米即有站點，致力於成為香港用戶首選的快遞服務商。



計劃年底前打通全部站點「菜鳥easy寄」服務

朱銳指，服務依照寄送物品的實際重量收費，自提點寄件收費15港元起，送貨上門收費22港元起，對於物品尺寸就暫未有具體要求，而貨品種類以常溫為主，暫不支持生鲜類、冷凍類食品。公司將分階段、分節奏打開700多個自提點提供該服務的能力，目前已經有80多家開通，預計年底前全部打通。

菜鳥集團香港本地快遞負責人朱銳（左）指出，公司力谷構建300米寄件圈，即出門不足300米有寄件站點。（梁鵬威攝）

具強大「電商基因」 有信心處理每次大型促銷

「菜鳥easy寄」服務，公司形容為業內創新，菜鳥指出，其具備強大的「電商基因」，對包裹數量的變化及處理更為專業，菜鳥指在大型促銷活動時，公司可以處理較日常相比多幾倍的單量，有信心處理每一次大型促銷活動。

此外，公司多次提及性價比概念，惟強調並非決策策略，不是必須用低價打這個市場，而需看用戶更需要怎樣的產品和服務，菜鳥表示公司具備強大的自提點網絡，因此足以提供高性價比服務。

目前，菜鳥已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家開展合作。