巴黎奧運上的中國企業　阿里巴巴擊敗Amazon　蒙牛夥可口可樂贊助

萬眾期待的巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。

本文將細說中國企業如何借助巴黎奧運這個國際體育盛事舞台啟動商機，同時讓全球觀眾認識它們，走向國際。



中國企業阿里巴巴和蒙牛 躋身巴黎奧運全球合作夥伴

奧運會不但是運動健兒展露身手的舞台，也是全球企業的龐大商機所在，今屆的巴黎奧運，不少中國企業更早已出招，將企業品牌帶到這個國際體壇盛事，吸引着全球的目光。

根據國際奧委會的數據顯示，在2008年的北京奧運會，全球電視觀眾約44億人次。而央視網數據顯示，2021年央視直播東京奧運會期間，央視頻道組累計觀眾人數達8.83億，央視頻道組人均收視時長漲幅達到44%。

阿里巴巴於2017年列入奧運會「全球合作夥伴計劃名單」。它借助奧運舞台，展示自身的商業能力，其支撑全球轉播的雲端運算等數碼化實力，讓全世界認識到阿里巴巴不單是電商平台，從而開啟全球化的行銷策略。（視覺中國/當代中國授權）

由此可以看出，奧運會是中國企業尋商機、走向世界的上佳途徑。

中國企業要如何走進今屆巴黎奧運會？成為奧運贊助商是最佳方法，但卻並不容易。從巴黎奧運官網可見，今屆奧運贊助商分為四種級別──全球合作夥伴、高級合作夥伴、官方合作夥伴和官方供應商。當中，只有兩間中國企業躋身全球合作夥伴之列，分別是阿里巴巴和蒙牛。

（紅框所示）中國企業阿里巴巴和蒙牛（夥拍可口可樂）是今屆巴黎奧運的全球官方夥伴。（網上圖片）

過往曾成為奧運會全球合作夥伴的中國企業，只有聯想集團，其在2006年都靈冬奧會和2008年北京奧運會上，為世界200多個國家和地區的奧委會及奧運代表團獨家提供電腦、列印機等技術設備、金和技術的支持。

直至東京奧運會，阿里巴巴和蒙牛成為全球合作夥伴，才再度見到中國企業的身影。

阿里巴巴擊敗亞馬遜 蒙牛夥可口可樂共同贊助巴黎奧運

阿里巴巴是在2017年成為奧運會「全球合作夥伴計劃名單」之一。它在雲端運算和電商品類方面，成功擊敗美國的亞馬遜，得以加入全球合作夥伴行列，贊助期限為10年。

至於蒙牛，是唯一來自中國消費品產業的奧運會全球合作夥伴，也是全球乳業首個合作夥伴，整個過程並不簡單。2019年6月，國際奧委會與可口可樂、蒙牛簽署歷史上首份聯合全球合作夥伴協議，合約期至2032年。該份協議將非酒精飲料和乳製品類別合併為一個新的聯合品類，即蒙牛和可口可樂以共同贊助商的身份，成為巴黎奧運的全球合作夥伴。

以價值不菲的代價換來的奧運贊助商身份，會產生甚麼樣的效益？

蒙牛於今年4月中，請來前奧運金牌得主鄧亞萍（乒乓球）和田亮（跳水）出席直播銷售活動，買指定金額商品即可抽福袋，有機會獲得巴黎奧運門票、機票、酒店住宿等。

據電商數據分析平台統計，當天蒙牛直播銷售額約100-250萬，單場粉絲數目增約8,000人。

中國企業力爭參與巴黎奧運 與國家隊做合作夥伴

除了阿里巴巴和蒙牛外，其他中國企業亦不甘後人，透過與不同運動項目的國家隊成為合作夥伴，讓自家品牌在今屆巴黎奧運的曝光率大增。

例如另一乳製品品牌伊利，是中國體育代表團官方乳製品合作夥伴，中國科技企業樂信（LX）是國家劍擊隊官方合作夥伴，奇瑞汽車成為中國女排官方合作夥伴等。

在今屆巴黎奧運各個競技場上，不論現場觀眾或電視觀眾，都會看到更多的中國企業的「參與」，這不僅展示中國品牌的實力，也使中國企業走出國際，愈走愈遠。

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