港燈半年盈利跌3.6%至9.5億元　中期息維持15.94仙　售電量增1.8%

港燈（2638）公佈中期業績，期內未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為39.8億元，按年增6.42%；而股份合訂單位持有人應佔溢利為9.47億元，按年跌3.56%。



公司派發中期股息，維持每股15.94港仙。



半年售電量增1.8%

公司期內期內資本開支（不包括使用權資產）為13.75億元，其資金來源為營運業務所得之現金及向外貸款，而向外貸款總額為506.64億元，公司期內銀行結存及現金為4,500 萬元。

公司指，由於上半年天氣特別和暖，4月氣溫錄得歷史新高，加上閏年，使售電量按年增加1.8%。不過港燈主席霍建寧指，將致力在控制資本開支和必要投資之間取得平衡，逐步邁向零碳願景。

隨著全球燃料價格漸趨穩定，港燈淨電費得以下調。2024年1月淨電費為每度電165.5 港仙，按年下調31.5港仙，減幅達 16%。因應工程項目所需的資本投資，基本電費上調每度電5港仙至119.5港仙。但燃料調整費大幅減少，抵銷基本電費的升幅。

港燈上半年股份合訂單位持有人應佔溢利為9.47億元，按年跌3.56%。（資料圖片）

未來5年投入220億元 拓展減碳基礎設施

公司指，2019至2023年度發展計劃已順利完成，使港燈得以進一步增加天然氣發電比例至約 70%。未來５年，港燈將投入220億元拓展減碳基礎設施和加強其他設施，包括興建 1台新的380 兆瓦燃氣聯合循環發電機組L13。

在南丫發電廠興建的L13，預計2029年投產，屆時港燈的天然氣發電總容量將增加至1,855兆瓦，佔總發電容量的大部分。L13的地基工程已於1月展開，所需的 39 條鑽孔樁中，已有9條在施工中。