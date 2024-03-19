港燈去年可供分派收入28.3億元　每股份合訂單位末期分派16.09仙

港燈（2638）公布截至去年12月底止全年業績，酌情調整後的可供分派收入為28.3億元，與去年持平，每股份合訂單位的末期分派為16.09仙，全年分派總額為32.03仙。



港燈指出收入為114.06億元，按年增加5.7%，股份合訂單位持有人應佔綜合溢利為31.56億元，按年增加6.8%。

港燈指出，香港的經濟活動在疫情後逐步恢復正常，客戶人數增至58.9萬名，加上天氣和暖，帶動用電量上升，售電量輕微增長至100億4,000萬度（2022年：99億4,100萬度）。雖然2023年4月發生停電事故，仍能保持27年來供電可靠度超過99.999% 的紀錄。

港燈去年在馬師道變電站設立現場指揮中心，並調度人手修復因交通意外受損的系統。（港燈提供圖片）

今年1月淨電費減16%

港燈又指出，因應各項資本工程，基本電費在2024年上調5仙至每度電119.5仙，但全球燃料價格回落令燃料調整費得以下調。因此，2024年1月的淨電費調低至每度電165.5仙，相比2023年1月的淨電費低16%。2024年，港燈燃氣發電比例將提升至佔總發電量約 70%。天然氣用量增加將導致燃料成本上升，但海上液化天然氣接收站落成有助公司以有競爭力的價格從世界各地進口天然氣，補充在現行長期合約下進口的天然氣。鑑於地緣政局仍然緊張，預計燃料價格在短期內仍有波動。

公司亦指出展望未來，重點工作是減少業務的碳排放，協助香港在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半。同時，為配合政府增加使用零碳能源的政策，正研究和規劃如何從境外輸入零碳電力的同時，維持供電可靠度。