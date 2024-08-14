美股｜道指收市升408點　納指飆2.43%　Nvidia飆6.5%

美國7月份生產者物價指數 (PPI) 增幅放緩，顯示通脹壓力趨緩。美股周二（8月13日）大幅上揚，道指收市升408點，納指漲2.43%。 其中，AI晶片龍頭Nvidia繼前一天漲4%後，周二再升6.53%，每股收報116.14美元。



道指收市報39,765.64點，升408.63點或1.04%；納指報17,187.61點，升407.00點或2.43%；標普500指數收報5,434.43點，升90.04點或1.68%。

圖為2013年6月25日，美國紐約一家星巴克（Starbucks）分店。（Reuters）

Tesla及Intel漲逾5% Starbucks飆24.5%

多隻大型股上揚，Tesla升5.24%、Amazon漲2.06%、Apple升1.72%。Dell獲Barclays將股票評級從「減持」上調至「持平」，帶動股價升4.90%。Intel飆5.73%成升幅最大道指成份股。

Starbucks任命連鎖墨西哥餐廳Chipotle的老闆 Brian Niccol 為新CEO，令公司股價漲24.50%。

BuzzFeed 公布第二季虧損收窄，帶股價漲25.89% 。

圖為2024年8月12日，美國前總統特朗普（Donald Trump）透過社交平台X，接受富豪馬斯克（Elon Musk）專訪。（Margo Martin via X /via REUTERS）

特朗普受馬斯克專訪 累旗下社媒股價挫

美國前總統特朗普（Donald Trump）前一天於X接受富豪馬斯克（Elon Musk）專訪後，其社交平台Truth Social所屬公司DJT股價跌3.62%。

零售巨頭家得寶（Home Depot）預測年度利潤下降，股價先跌後升，至收市漲1.23%。

數據方面，美國公布7月生產者物價指數 （PPI）按月升0.1%，低於市場預期的0.2%，也低於前值增幅為0.2%；按年則升2.2%，也低於預期的2.3%。

圖為2023年3月10日拍攝日圓和美元紙幣。（REUTERS）

油價回落約2% 美元兌日圓跌穿147

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，當天在匯市尾市報102.58，跌幅約0.53%。日圓上揚，美元兌日圓跌至146.8，跌幅約0.26%。

油價回落，紐約原油期貨每桶收報78.35美元，跌1.71美元或2.14%；倫敦布蘭特期油收報80.69美元，跌1.61美元或1.96%。