印度神童阿南德又中？美國投資專家示警3隻黑天鵝　料明年現熊市

印度神童阿南德先前曾預測2025上半年會有經濟問題，現在美國資深投資人羅奇（David Roche）也跳出來警告，由於美國聯儲局（Fed）降息幅度小於預期，且美國經濟放緩和人工智能泡沫，3隻黑天鵝出現，將導致2025年出現熊市。



據消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，獨立策略（Independent Strategy）總裁兼全球策略師羅奇受訪表示：

我認為熊市可能會來臨，但可能要到2025年。我們現在知道導致熊市的原因。

首先羅奇預期，美國聯儲局不會將利率降至市場期望的3.50%。

CNBC指出，據CME FedWatch工具顯示，聯儲局2025年的中位數預測為4.1%，目前幾乎所有市場參與者都預期，到2025年9月時，利率將低於4.1%。

第二項羅奇預測，「由於經濟將放緩，企業獲利將無法達到預期」。

第三個因素則是人工智能（AI）產業泡沫。羅奇指出人工智能產業「已經明確進入泡沫領域」，未來6個月左右將退出泡沫，並成為經濟增長放緩的驅動因素之一。

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羅奇表示：「我認為這3個因素足以在2025年引發一場跌幅20%的熊市，可能會在今年年底開始。」

但他補充說，這個預測並未考慮到11月美國總統大選的結果。並預計聯儲局將繼續降息25個基點，但這也將導致利潤率下降，這種情況將在2025年逐步發生。

羅奇說：「如果你希望聯儲局降低利率，那麼經濟必須放緩，勞動力市場必須放鬆，利潤率將面臨壓力。」

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如果這些因素引發熊市，考慮到聯儲局官員、消費者和政治人物的痛苦閾值非常低，聯儲局將有空間應對。

但如果情況比預期更糟，聯儲局可能有足夠的降息空間，而且聯儲局已經多次這麼說過。

最後，羅奇指出，儘管降息能否阻止熊市到來還不得而知，但至少有機會阻止熊市演變成「破壞和摧毀世界經濟」的局面。

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