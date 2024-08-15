佐丹奴﹕最差時間已成為過去　5年策略不會影響派息

佐丹奴（709）今年上半年業績受到收入下跌，及一次性費用影響，純利按年下跌36.8%至1.2億元。新政總裁高嘉禮表示，公司最差的時間已成為過去，目標於今年下半年實現正增長，並致力達致與去年持平的全年收入增長。公司將於明年起推出「佐丹奴-超越界限」為期5年的策略，致力於至2030年間實現高單位數至低單位數的複合年均增長率（CAGR），並實現趨向歷史水平的除稅前利潤率，過往10年最高可達9至10%。



佐丹奴今次派發中期股息每股8港仙，派息比率達108%，過去兩年派息比率達130%至140%。對於5年策略會否涉及資本開支，影響派息，高嘉禮表示，派息政策不會有所改變，資本開支比率會保持與淨收入一致的比率，強調派息會繼續佳於同行及行業。

在記者會期間，高嘉禮突然站立並展示T恤上的標語。（梁鵬威攝）

上半年經營費用佔收入比率升2.9個百分點，主要與公司按要求召開特別大會而產生的一次性非經常性開支所致。高嘉禮表示，一次性費用也包括對前主席及行政總裁的賠償，這些根據合同及勞工法律的費用屬於一次性，不會影響之後的盈利及經營。

冀可成為數碼優先企業

高嘉禮表示，5年策略會投資在資訊科技方面，因希望成為數碼優先企業。整個策略目標旨在重奪大中華時尚服裝品牌的領先地位，加速在海灣阿拉伯國家合作委員會及東南亞的增長，使佐丹奴再次成為增長型公司。

同時，也會簡化品牌組合，由過往5個品牌，整合為3個品牌，當中Giordano Men、Giordano Women及Giordano Junior，將會合併為Giordano Brand。