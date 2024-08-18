人生和事業的可遇不可求　堅持計劃還是擁抱變化︱知薇

巴黎奧運已落下帷幕，知薇在看比賽得到靈感之餘，搜索體育巨星的成功之路，發現不少都是誤打誤撞入行，幸運得到伯樂賞識提攜，配合興趣增長和艱苦訓練，而一步步走出來的。

比如男女乒乓混雙冠軍孫穎莎（莎莎）和王楚欽（大頭），莎莎是小時候父母沒時間照顧，就讓她放學後去學乒乓球，學著學著，莎莎就喜歡上了這個運動，加上本身條件也有天分，教練就把莎莎推到省隊、北京隊、後來到國家隊。大頭則是兒時身體弱、常生病，父母索性讓他打球強身健體，興趣日漸增長的他又手長腳長，教練發現是個好苗子，就培養他一路升級打怪直至進入國家隊。

兩個人的世界冠軍之路，今日成就之高，往日開始之偶然，都同樣令人驚嘆。

在職業道路上，聽許多前輩的分享，也發現此路漫漫的起始點，也都有些莫名的緣分和偶然的貴人提攜，但這些靠的不是計劃。比如，知薇有位前輩，當年原本並非行內人，也完全沒想過入行，但在幫一個客做事過程中，因為勤奮又幫到手，被客人請去轉行做自己下屬，如此這般開始了行內20餘年的旅程。

知薇自己其實也一樣，原本從來麽想過會從事目前的行業，誤打誤撞，在朋友引薦和前上司提攜下，就「越陷越深」了。因此，走到今天，沒有幾多是靠計劃，太多的偶然緣分。

自己確定和可控的，一是做每一件事、對每一個人時的投入的程度和呈現的品質，做事認真鉆研勤奮好學，對人真誠有禮周到互利，才是與貴人鏈接、將緣分展開的要點。二是機會在面前時，有能下定決心、勇敢嘗試、擁抱變化的能力。

就好比，若止步於當年的偶然入行，沒有「把自己的重量放進去」，沒有投入訓練和提升技能，也就不會有今天名震國際乒壇的「頭莎組合」。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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