京東急瀉11%失紅底　傳遭Walmart狠沽套281億　消息：業務續合作

京東 （9618，美：JD）美股交易時段跌4.57%後，盤後更暴瀉9.5%，現報25.5美元，幾乎回吐業績前漲幅。港股今日低開11.05%，報99.8元，失守百元大關



市場消息指，公司第二大股東沃爾瑪﹙Walmart﹚（美：WMT）減持套現，最終(Walmart)以每股24.95美元，出售1.445億股京東股份，套現約36億美元(約281億港元)，並結束雙方長達8年的合作夥伴關係。據報，該出售價較美國收市價低11%，且接近24.85至25.85美元區間的下限。



接近該交易的投資人士向《香港01》分析，此次交易應該是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，由於二季度收入增速放緩，現金流減少，為優化資本配置，退出京東股權投資是正常資本運作，不涉及雙方的戰略合作關系。



交易數據顯示，沃爾瑪售出1.445億股京東美股存托證券，交易價格介乎24.85至25.85美元。摩根士丹利擔任唯一經紀商。資料顯示，除大股東劉強東持股外，沃爾瑪持有1.45億股普通股，及7205萬股美國存證券，存托證券換股比例為1:2，即普通股總數2.89億股或1.45億股美國存託股，與今次沽貨數字吻合。

接近京東人士：不影響雙方任何業務層面的合作

同時續有接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

公開資料顯示，沃爾瑪是在2016年戰略投資京東，根據沃爾瑪剛剛發布的二季度業績顯示，相比於全球4.8%的營收增速，沃爾瑪中國的銷售額仍舊保持了17.7%的兩位數增速。山姆會員店就是沃爾瑪中國的重要業績支撐。