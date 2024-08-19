京東系攀升　ATMX及滙豐上揚　領港股升139點兼企穩17500點

美國股市於上周五（16日）高收，三大指數升幅約0.2%。不過亞太區股市今日（19日）早段偏軟，日本陂韓國股市均輕微回落。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金每盎司報2,540.8美元，升0.12%，紐約期油每桶報76.56美元，跌0.12%。



【16:35】港股升139點

恒指收市報17569點，升139點，國指升63點，報6225點，科指升58點，報3517點，成交額為944億元。

京東（9618）升3.9%，收市報112.4元，京東健康（6618）升7.9%，京東物流（2618）升5.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌1.2%，恒安升3%，潤啤（0291）升0.4%，蒙牛（2319）升0.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）平開，美團（3690）升0.9%，小米（1810）升1.7%，百度（9888）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，友邦（1299）跌不足0.1%，港交所（0388）升1%。

【15:04】港股現升14點

內地股市高收，上證收市報2893點，升14點，深成收市報8356點，升7點，滬深300指數收市報3356點，升11點，創業板指數跌2點，報1589點。

港股方面，恒指升175點，報17605點。

【13:41】港股升幅略收窄

港股升幅略為收窄，恒指最新報17583點，升153點，國指升70點，報6232點，科指升70點，報3529點。

京東健康（6618）飆7.5%，李寧（2331）升6.1%，理想汽車（2015）升5.7%，海底撈（6862）升5%，京東（9618）升4.6%。

【12:13】港股半日升184點

港股半日升184點，中午收市報17614點，國指升82點，報6244點，科指升86點，報3545點，成交額為520億元。

長和系今早走勢個別，長和（0001）升4.1%﹑長實（1113）升2.4%﹑長建（1038）則無升跌，電能（0006）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%﹑騰訊（0700）無升跌，美團（3690）升1.6%，小米（1810）升2.8%﹑京東（9618）升5.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）升0.3%，港交所（0388）升1.4%，渣打（2888）跌0.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.3%，潤啤（0291）升1%。

【10:37】金礦股普遍上揚

金礦股今早上揚，紫金（2899）升3%﹑招金（1818）升6.9%，靈寶黃金（3330）升7.2%，中國黃金（1787）升5.5%。

科技股方面，阿里（9988）升2.8%，騰訊（0700）升0.3%。

恒指升204點，報17634點。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

【09:40】港股升逾200點

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報17631點，升201點，國指升85點，報6247點，科指升88點，報3547點。

京東（9618）升5.2%，理想汽車（2015）升4.2%，百度（9888）升2.7%。

【09:25】港股高開139點

恒指最新報17569點，高開139點，國指最新報6215點，高開53點，科指最新報3516點，高開57點。

阿里（9988）高開1.5%，騰訊（0700）高開1.3%﹑美團（3690）高開2%﹑小米（1810）高開1%﹑京東（9618）高開5.2%。

金融股方面，港交所（0388）將於周三（21日）公布業績，今早低開0.2%。滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）高開1.2%﹑渣打（2888）平開。

內險股方面，平保（2318）高開0.7%﹑國壽（2628）平開﹑太保（2601）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開4.2%﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）高開1.3%。

商湯（0020）及京東物流（2618）遭剔出國指，分別平開及高開1.1%。