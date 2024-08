京東系攀升　ATMX及滙豐上揚　領港股升139點兼企穩17500點

美國股市於上周五(16日)高收,三大指數升幅約0.2%。不過亞太區股市今日(19日)早段偏軟,日本陂韓國股市均輕微回落。商品市場方面,於亞洲交易時段,紐約期金每盎司報2,540.8美元,升0.12%,紐約期油每桶報76.56美元,跌0.12%。



恒指收市報17569點,升139點,國指升63點,報6225點,科指升58點,報3517點,成交額為944億元。

京東(9618)升3.9%,收市報112.4元,京東健康(6618)升7.9%,京東物流(2618)升5.1%。

消費股方面,農夫山泉(9633)跌1.2%,恒安升3%,潤啤(0291)升0.4%,蒙牛(2319)升0.5%。

科技股方面,阿里(9988)升1.7%,騰訊(0700)平開,美團(3690)升0.9%,小米(1810)升1.7%,百度(9888)升2.4%。

金融股方面,滙豐(0005)升0.4%,友邦(1299)跌不足0.1%,港交所(0388)升1%。

內地股市高收,上證收市報2893點,升14點,深成收市報8356點,升7點,滬深300指數收市報3356點,升11點,創業板指數跌2點,報1589點。

港股方面,恒指升175點,報17605點。

港股升幅略為收窄,恒指最新報17583點,升153點,國指升70點,報6232點,科指升70點,報3529點。

京東健康(6618)飆7.5%,李寧(2331)升6.1%,理想汽車(2015)升5.7%,海底撈(6862)升5%,京東(9618)升4.6%。

港股半日升184點,中午收市報17614點,國指升82點,報6244點,科指升86點,報3545點,成交額為520億元。

長和系今早走勢個別,長和(0001)升4.1%﹑長實(1113)升2.4%﹑長建(1038)則無升跌,電能(0006)跌1.2%。

科技股方面,阿里(9988)升2.4%﹑騰訊(0700)無升跌,美團(3690)升1.6%,小米(1810)升2.8%﹑京東(9618)升5.4%。

金融股方面,滙豐(0005)升0.2%,友邦(1299)升0.3%,港交所(0388)升1.4%,渣打(2888)跌0.3%。

消費股方面,農夫山泉(9633)跌0.3%,潤啤(0291)升1%。

金礦股今早上揚,紫金(2899)升3%﹑招金(1818)升6.9%,靈寶黃金(3330)升7.2%,中國黃金(1787)升5.5%。

科技股方面,阿里(9988)升2.8%,騰訊(0700)升0.3%。

恒指升204點,報17634點。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)