TVB | 電視廣播虧損收窄至1.43億　不派息　料下半年可實現淨利潤

電視廣播（0511）公布，中期股東應佔虧損按年大幅減少至1.43億元，去年同期虧損達4.07億元，每股虧損0.33元，不派中期息。期內，總收入（包括電子商貿業務分部）跌3%至15.13億元，此乃由於核心電視相關業務的收入增長被縮減電子商貿業務分部規模所導致的減幅抵銷，



集團指，期內實現正EBITDA港幣4,700萬元，較去年同期的EBITDA虧損港幣1.86億元有改善，在不考慮特殊一次性項目（如有）的情況下，預計於今年下半年實現淨利潤。



集團又表示，自2019年以來再次就上半年期間錄得正EBITDA，當中最大業務分部香港電視廣播於期內實現正EBITDA港幣900萬元，去年同期EBITDA則虧損2.14億元。當中，香港電視廣播分部的收入於本期間錄得20%增長，主要是受益於新客戶以及成功吸引更多已有一段時間沒有在平台投放廣告的藍籌金融集團及消費品牌等回頭客戶，致令廣告收入錄得21%的增長。

另外，中國內地業務分部的收入按年增長22%，主要是由合拍劇業務所帶動。

繼續為與優酷及騰訊開拍更多合拍劇

集團指，地面電視頻道的收視率繼續穩佔香港79%的市場份額，新頻道TVB Plus，黃金時段的平均收視率達2.1點，熱門靈異題材直播清談節目「直播靈接觸」最高收視的一集更達5.7點。

另外，集團會繼續為優酷及騰訊視頻開拍更多合拍劇，合拍劇將於今年餘下時間繼續帶動收入增長。多渠道網絡業務方面，今年繼續逐步擴大於淘寶和抖音的直播活動，利用無綫電視的品牌力及藝人，為內地觀眾打造全新消費購物體驗。預期這項業務會於今年帶來進一步的收入增長。

今年將進一步削減總成本8至10%

成本方面，集團預料，今年餘下時間繼續優化營運成本，包括內容成本及其他範疇，除於去年已作出的減省外，預計將於本年度進一步削減總成本8至10%，惟不包括合拍劇等範疇，其成本將因業務量增加而上升。

集團稱，基於目前的業務勢頭，預計今年全年將實現顯著的正EBITDA，在不考慮特殊一次性項目（如有）的情況下，預計於今年下半年實現淨利潤。