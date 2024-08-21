TVB｜電視廣播：奧運令不少企業回歸「落廣告」　暫無融資計劃

電視廣播（0511）公布，中期股東應佔虧損按年大幅減少至1.43億元，不派中期息，又表示自2019年以來再次就上半年期間錄得正EBITDA，當中最大業務分部香港電視廣播於期內實現正EBITDA 900萬元，去年同期EBITDA則虧損2.14億元。



電視廣播公布，中期股東應佔虧損按年大幅減少至1.43億元，不派中期息

電視廣播行政主席許濤表示，上半年電視分部收入增長20%，主要收入及利潤增長主要來自本港電視廣播業務，及與內地合拍劇的廣告收入。他指與內地平台合作拍攝合拍劇，是「多部多年的合作」，預料今年下半年會播出四至五部的合拍同步劇，全年共有10部以上的劇集製作及交付當中，因此認為相關勢頭可以延續至來年，甚至未來一至兩年，加上成本有效控制， 有信心相關增長可以持續。

不少企業重返TVB「落廣告」

總經理（商務營運）蕭世和表示，過去經驗而言，播放奧運「唔係賺錢嘅項目」，不過他感謝運動員及同事在今次奧運的付出，廣告收入及客戶數量及種類均較預期理想，部分企業如餐飲、保險公司、銀行、啤酒及外賣平台等，都重返TVB「落廣告」。因此即使香港整體廣告市場投放下跌約1%，但集團收入卻有雙位數增幅。

暫無融資計劃

集團指，上半年總營運成本較去年同期下跌3.05億元或16%，至16.22億元，當中主要來自電商的成本下跌。財務總裁李福來表示，下半年會繼續優化整個節目製作模式及後勤部門，以達到今年度進一步削減總成本8至10%的目標，暫時沒有特別的融資計劃。

許濤補充，集團不是純粹削減費用開支，更多是重視成本效益，會繼續檢視節目的製作模式及影響力等，以提升投入及產出之間的效益，同時亦會視乎市場變化去加強投入。他舉例，集團為了令到大灣區成為公司的核心業務，有投放去擴大團隊，如澳門成立分公司，及擴大廣州業務

電商方面，許濤表示，集團不追求電商的規模及市佔率，會視電商為重要戰略，在追求有盈利下為觀眾提供服務。至於內地電商方面，暫時未有如合拍劇《新聞女王》般的話題作品「咁有爆發力」，令合拍劇收入有爆發性增長，惺重申，相關業務正穩步增長。