彭博﹕Walmart沽清京東　每股24.95美元接近下限價　套現281億元

彭博引述知情人士報道，美國最大零售商Walmart（沃爾瑪）以每股24.95美元，出售1.445億股京東（9618）股份，套現約36億美元（約281億港元），並結束雙方長達8年的合作夥伴關係。



據報，該出售價較美國收市價低11%，且接近24.85至25.85美元區間的下限。

沃爾瑪表示，京東一直是重要的合作夥伴，集團致力於與他們建立持續的商業關係，有關決定使集團能夠專注於沃爾瑪中國與山姆會員商店的強大中國業務，並將資金配置於其他優先事項。

京東獲第二大股東Walmart減持，涉資37.4億美元（折合291.72億元）。接近該交易的投資人士向《香港01》分析，今次交易應是Walmart為緩解自身資金壓力需要。由於上季收入增速放緩，現金流減少，為優化資本配置，退出京東股東投資是正常資本運作，不涉及雙方戰略合作關係。

京東獲第二大股東沃爾瑪沽清手上持股。（視覺中國）

接近京東人士：不影響雙方任何業務層面的合作

同時續有接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

公開資料顯示，沃爾瑪是在2016年戰略投資京東，根據沃爾瑪剛剛發布的二季度業績顯示，相比於全球4.8%的營收增速，沃爾瑪中國的銷售額仍舊保持了17.7%的兩位數增速。山姆會員店就是沃爾瑪中國的重要業績支撐。