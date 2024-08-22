東亞中期少賺2成至21億元　派息31仙　為若干香港地產商貸款撥備

東亞（0023）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為21.11億元，按年減少19.9%，每股派息31仙。



期內淨利息收入82.28億元，按年增加2.3%。

服務費及佣金收入淨額為14.18億元，按年跌2.2%。

東亞指出，期內金融工具減值損失28.81億元，按年增加15.6%。其中來自客戶貸款及墊款的減值損失為27.13億元，按年增加14.3%。該行又指出客戶貸款及墊款的減值準備49.17億元，按年跌4.1%。

香港業務稅前溢利16.49億元

該行表示內地商業房地產行業繼續為影響資產質素成因，佔貸款損失撥備約52%。減值貸款比率由去年12月底的2.69%，降至6月底的2.62%。

該行指出期內香港業務未扣除減值損失之經營溢利為37.7億元，計及20.4億元減值損失，稅前溢利為16.49億元。內地業務方面，未扣除減值損失之經營溢利為8.54億元，計及金融工具減值7.19億元後，稅前溢利5,800萬元。

該行又指出，期內國際﹑澳門及台灣業務未扣除減值損失之經營溢利為10.02億元，計及金融工具減值損失1.19億元，除稅前溢利為9.78億元。

截至今年6月底，普通股權一級資本比率17.1%，一級資本比率為19.2%，總資本比率22.8%。

稱內房行業客戶續面對困境

該行表示，中國內地商業房地產行業客戶持續面對困境，當中以離岸融資尤為嚴峻，會與受影響的借款客戶緊密合作，重組貸款，但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。同時，由於抵押品價值下跌，亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。

東亞亦指出，內地業務貸款總額較2023年底增長5.3%至1,491.19億元，主要由於東亞中國在國家政策支持的目標策略行業和貿易融資業務方面穩步上升，而對房地產的風險敞口則持續減低。 由於採取了有效的管理資產質素措施，金融工具之減值損失減少13.7%至7.19億元。同時東亞中國透過有序退出高風險客戶，並加快追收款項，減值貸款比率較2023年底下降2個基點至2.66%。

該行指出，鑑於利率將會維持於較高水平一段時間，預料將繼續受惠於強勁的淨息差。然而，由於全球經濟增長緩慢，中國內地則聚焦發展內部經濟，將繼續致力改善資產質素、增加多元化的可持續收入，以及提升未來的服務能力。