美股｜道指收漲462點　三大指數同升逾1%　Nvidia及Tesla飆約4.5%

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（23日）暗示即將減息，稱是時候調整政策，刺激美股上揚。道指至收市升462點，與納指、標指同漲逾1%。



圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

道指收市報41,175.08點，升462.30點或1.14%；納指報17,877.79點，漲258.44點或1.47%；標普500指數，收市報5,634.61，升63.97點1.15%。

將於下周公布業績的人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia，股價升4.48%，每股收報129.28美元。晶片股博通（Broadcom）亦漲2.48%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

Intel反彈逾2% Apple升1%

Tesla繼前一日跌逾5%後，周五反彈4.59%。而前一日瀉逾6%的Intel，亦反彈2.19%。

多隻大型股上揚，蘋果公司（Apple）升1.03%、Amazon漲0.52%。

TurboTax母公司Intuit 預測首季營收低於市場預期後，股價下跌6.83%。

人力資源軟件供應商Workday股價飆12.49%，由於該公司第二季營收高於市場預期。

中概股漲跌不一，阿里巴巴漲2.95%，拼多多跌4.97%。