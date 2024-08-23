美股｜道指收市跌177點 納指挫1.67% Tesla瀉5.65%
撰文：蕭通
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市場等待聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（8月23日）講話，投資者態度審慎。美股周四（22日）先升後跌，跌幅在尾段擴大。道指至收市跌177點、納指挫1.67%。
道指收市報40,712.78點，跌177.71點或0.43%；納指報17,619.35點，跌299.63點或1.67%；標普500指數收市報5,570.64點，50.21點0.89%。
Intel瀉逾6% Nvidia跌3.7%
其中，Intel 跌6.12%，為跌幅最大道指成份股。Tesla亦瀉5.65%。
多隻大型科技股亦下滑，將於下周公布業績的Nvidia股價挫3.70%。Apple跌0.83%、Amazon挫2.21%、Microsoft跌2.03%、Meta跌0.60%。
Zoom Video Communications在提高年度營收預期後，股價上漲 12.97%，數據雲分析公司Snowflake雖上調全年產品營收預期，但股價仍跌14.7%。
新領失業救濟人數增 製造業PMI創8個月新低
數據方面，美國新申領失業救濟人數按周增加4,000，升至23.2萬人，略多過市場預期的23萬，以及前一周的22.8萬。續領人數亦按周增加4,000，升至186.3萬人，少過市場預期的187萬。
另外，標普全球公布，美國8月綜合採購經理指數（PMI）跌至54.1，為4個月低位。而8月製造業採購經理指數（PMI），初值降至8個月新低的48；服務業採購經理指數（PMI）初值則微升至55.2，好過市場預期。