美股｜道指收市跌177點　納指挫1.67%　Tesla瀉5.65%

市場等待聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（8月23日）講話，投資者態度審慎。美股周四（22日）先升後跌，跌幅在尾段擴大。道指至收市跌177點、納指挫1.67%。



道指收市報40,712.78點，跌177.71點或0.43%；納指報17,619.35點，跌299.63點或1.67%；標普500指數收市報5,570.64點，50.21點0.89%。

Intel標誌：圖為2024年1月8日拍攝的圖片，電腦主機板上顯示Intel標誌。（Reuters）(REUTERS)

Intel瀉逾6% Nvidia跌3.7%

其中，Intel 跌6.12%，為跌幅最大道指成份股。Tesla亦瀉5.65%。

多隻大型科技股亦下滑，將於下周公布業績的Nvidia股價挫3.70%。Apple跌0.83%、Amazon挫2.21%、Microsoft跌2.03%、Meta跌0.60%。

Zoom Video Communications在提高年度營收預期後，股價上漲 12.97%，數據雲分析公司Snowflake雖上調全年產品營收預期，但股價仍跌14.7%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

新領失業救濟人數增 製造業PMI創8個月新低

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周增加4,000，升至23.2萬人，略多過市場預期的23萬，以及前一周的22.8萬。續領人數亦按周增加4,000，升至186.3萬人，少過市場預期的187萬。

另外，標普全球公布，美國8月綜合採購經理指數（PMI）跌至54.1，為4個月低位。而8月製造業採購經理指數（PMI），初值降至8個月新低的48；服務業採購經理指數（PMI）初值則微升至55.2，好過市場預期。