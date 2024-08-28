滙豐等25間機構參與Ensemble沙盒項目　首階段聚焦代幣化四大應用

金管局今日（28日）推出Ensemble 項目沙盒，以促進代幣化應用，首階段有25家機構參與，包括四大行，即滙豐、中銀香港、恒生及渣打，另外還有螞蟻數字科技及HashKey Group。沙盒首階段將聚焦四大代幣化資產用例主題，即固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，及貿易和供應鏈融資。



中銀將與信託及資管公司合作 研固收基金及流動性管理

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，通過由央行數字貨幣搭建的本地底層跨行基建，保證跨機構資金的24小時高效運作，讓代幣化存款和代幣化資產可在統一賬本理念下，驗證全天候進行跨機構的同步實時交割，從而提升跨行轉賬（PvP）及貨銀兩訖（DvP）交易的效率、降低結算成本及增強安全性。

孫煜續指，中銀香港參與Ensemble項目的概念認證，一方面可以為客戶提供代幣化存款的服務，打造全新的數字貨幣支付體驗，另一方面嘗試發行代幣化金融資產，參與推動真實世界資產代幣化的研究。該行期望通過這次沙盒測試，深入探索和實現數碼資產的應用，而所積累的寶貴經驗，將會進一步完善代幣化資產交易機制提供實踐依據，為未來在商業應用奠定基礎。

中銀香港作為 Ensemble 項目架構工作小組初始成員，過去數月參與了該項目的沙盒設計和構建，通過模擬託管方和投資方身份，分別成功發行及購買代幣化資產，以驗證PvP及DvP的交易結算，過程運作暢順，為將展開的代幣化應用場景試驗提供堅實基礎。

中銀香港的研究用例包括固定收益和投資基金及流動性管理，並計劃於未來數月，與中銀國際英國保誠信託有限公司及中銀香港資產管理有限公司合作，就兩個代幣化用例於 Ensemble 項目沙盒進行測試。在固定收益和投資基金用例中，中銀香港會將傳統的金融資產代幣化，驗證代幣化資產交易的概念；在流動性管理用例中， 該行將於沙盒內試行利用嶄新的金融基建進行全天候的交易，為搭建跨國代幣化資產交易網絡提供基礎。

中銀將與信託及資管公司合作 研固收基金及流動性管理。

滙豐：用例反映結算速度和效率可提升

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐具備數碼能力可以應用於Ensemble項目，支持項目就開拓全新金融市場基建進行探討，並藉此革新資產和款項交易模式。滙豐會繼續與金管局及Ensemble項目架構工作小組成員合作，致力推動香港成為新一代國際數碼資產和貨幣中心。

滙豐環球支付方案部本地及創新支付產品環球總監孫雷表示，代幣化存款別具潛力，尤其是在受監管金融機構的支持下，可作為安全和合規的方式，進一步提升支付，並加快數碼資產發展。Ensemble項目展示香港決心成為全球數碼資產和貨幣發展的先驅，而滙豐的用例反映結算速度和效率有望可以實際提升。滙豐將繼續探討更多用例，滿足客戶的需求。

滙豐曾參與多個代幣化存款和代幣化資產項目，今年2月HSBC Orion數碼資產平台發行了全球首批多幣種數碼債券。憑藉所累積的豐富專業知識，滙豐積極參與Ensemble 項目沙盒，完成三項概念驗證用例，展示代幣化存款和數碼資產相互轉換，以及將存款代幣轉賬至不同金融機構區塊鏈的可行性。

滙豐具備數碼能力可以應用於Ensemble項目。

恒生與滙豐以區塊鏈 進行銀行間代幣化存款交易及結算

恒生銀行已於6月底完成兩個用例相關的技術測試，包括代幣化存款的銀行間結算，以及將有關技術應用在代幣化電子提單（eBL）的結算，作為代幣化現實世界資產交易的例子。

代幣化存款的銀行間結算方面，恒生透過沙盒與滙豐利用區塊鏈技術，進行銀行間代幣化存款交易及結算。整個交易及結算過程為實時進行，減少結算風險，令大額交易支付更具效率，並且提高可追溯性。代幣化電子提單（eBL）結算方面，提單是貨運行業的相關文件。恒生的代幣化電子提單用例是透過螞蟻數字科技平台，利用代幣化存款技術，與滙豐進行電子提單代幣買賣，並在「沙盒」作銀行間結算。有關用例為日後代幣化電子提單建立了交易與結算的基礎設施，提高貿易支付效率及融資的彈性。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，今次測試為代幣化存款及資產交易提供寶貴經驗，有助提高現有結算流程的效率及減低結算風險，為日後發展的新金融市場基建奠下基礎。繼是次「沙盒」測試後，恒生將繼續積極參與Ensemble項目用例的測試及研究。

恒生銀行已於6月底完成兩個用例相關的技術測試。

渣打將進行貿易和供應鏈研究測試

渣打香港已接通沙盒，未來數月內將進行以下概念驗證測試，包括貿易和供應鏈融資，即探索利用代幣化技術將貿易資產分銷流程數碼化，以提升生態系統內各參與方之間端到端流程的效率。在固定收益和投資基金方面，探索以更有效率和更有效的方式，發揮代幣化貨幣和數碼債券的用途，以簡化債券從分銷、認購到結算的端到端發行流程，為債券發行人、投資者和從業者帶來更多便利。

在流動性管理方面，會與螞蟻國際合作探索代幣化存款的應用，以支援全天候及實時跨境支付。另外，會透過SC Ventures旗下的代幣化平台Libeara，以連接金管局沙盒。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，作為一家領先的國際銀行，渣打致力與金管局及合作夥伴攜手推動金融科技創新，一起捕捉數碼化所帶來的機遇，建設香港成為數碼資產中心。憑藉渣打在跨境貿易、資本市場、流動性管理，及綠色和可持續金融方面的優勢，在沙盒的測試將針對當前的市場痛點探索解決方案，同時透過代幣化技術提升營運效率。渣打預計，全球對代幣化資產的整體需求在2034年將達到30萬億美元。渣打會繼續全力支持香港代幣化市場的發展。

渣打將進行貿易和供應鏈研究測試。

HashKey：促進與Web3市場互聯互通

HashKey 集團董事長兼 CEO 肖風博士表示，金管局 Ensemble 項目沙盒支持金融機構使用基於分佈式賬本技術的批發層面央行數碼貨幣（wCBDC），探索代幣化貨幣和代幣化資產之間的互通性。這將極大促進傳統金融市場與Web3市場互聯互通，爲法幣體系提供更自動化和智能化的服務，推動普惠金融，是香港支持金融創新的又一重大舉措。

HashKey Group 於今年5月加入香港金管局 Ensemble 項目架構工作小組，能爲不同類別的資產提供代幣化諮詢、代幣架構設計和爲代幣化資產提供交易平台和流動性。HashKey 還擁有去中心化的基礎設施，例如可通過以太坊 Layer-2 網絡 HashKey Chain 支持代幣發行等，所有這些服務將都在穩健的系統和高合規標準的監管框架內運行。

集團相信，通過此次沙盒試驗，對代幣化和批發層面央行數碼貨幣的創新發展將不再局限於理論的探討，而是能創造出真實可落地的價值。試驗結果將有助於推動創新金融市場基礎設施的發展，鞏固香港在 Web3 領域的領先地位。