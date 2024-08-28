金管局推Ensemble項目沙盒促進代幣化應用　適時考慮推至零售債

金管局今日(28日）推出Ensemble 項目沙盒，以促進代幣化應用，首階段有25家機構參與，包括四大行，即滙豐、中銀香港、恒生及渣打，另外還有螞蟻數字科技及HashKey Group。沙盒首階段將聚焦四大代幣化資產用例主題，即固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，及貿易和供應鏈融資。



四大行等25家機構參與

Ensemble 項目的架構工作小組已於5月成立，成員也包括證監會。目前沙盒的建構工作已完成，將用於支援銀行在代幣化資產交易中，透過實驗型代幣化貨幣進行同業結算。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，沒有為首階段沙盒訂立特別時間表，相關測試已開始，有的需時較久因為比較複雜，有的則會預計較快，料約2至3個月就會有初步成果。有了成果後，就會進入下一個階段，或者接近生產模式。同時，未來數個月，除了現有的參與者，其他市場參與者也可一起參與。

至於會否將代幣化推至零售債券，他就稱，適當時間會考慮。

余偉文（圖中）指出，在沙盒試驗過程中會聆聽業界建議及問題。（鄭子峰攝）

證監會：代幣化資產規模至2030年將達數萬億美元

金管局今日舉行沙盒的啟動儀式，總裁余偉文表示，將與證監會及業界緊密合作，在沙盒試驗過程中，聆聽及回應業界參與者提出的建議及問題，並繼續共同開發及識別新主題及用例。金管局將適時檢討沙盒首階段試驗情況，制定及完善行業標準。若在沙盒上的用例成功，且各項條件成熟，將在沙盒上進行真實結算，並為正式推出wCBDC及新金融市場基定下路線圖。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，有了可用於代幣化資產交易的代幣化貨幣及存款，他日能夠全面釋放代幣化潛力，例如可就代幣化資產交進行即時付款及結算。據國際顧問估算，代幣化資產的規模到2030年將達到數萬億美元。