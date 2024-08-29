中銀香港指內房風險敞口降至896億　本地房地產貸款風險可控

中港經濟表現一般，樓價亦下挫，令市場關注港銀資產質素。中銀香港﹙2388﹚今年上半年貸款及其他賬項減值淨撥備上升至20.67億元，按年增逾68%，管理層表示，當中部分來自於內房客戶，有個別客戶評級調整及抵押品價格下降等因素，而需要進行撥備，另外也涉及貸款組合變化，這當中有香港客戶。

但管理層預計，全年不良貸款率仍將保持穩定，並優於市場水平，撥備會保持充份，力爭信貸成本保持平穩。上半年不良貸款率為1.06%，較去年尾的1.05%基本維持。

中銀香港料，內地樓市有望逐步回穩。﹙資料圖片﹚

撥備上升原因包括內房客戶評級調整

管理層表示，截止6月尾，內房貸款風險敞口為896億元，較去年尾下降33億元，當中國企客戶佔比為82%，其餘為民企，不良貸款率為4.3%。下半年預計內房市場去庫存持續，穩樓市措施將繼續發揮作用，有望幫助樓市逐步回穩。

香港信貸素質方面，截至6月尾，香港房地產貸款為2,620億元，較去年底有所下降，但不良率為0.16%，保持良好水平。按貸款結構來看，逾60%為物業發展貸款，有抵押貸款佔29%，客戶多為香港大型藍籌企業客戶，整體屬於風險可控。下半年預計高息環境仍將維持，一手樓供應增加，料將繼續為樓市帶來壓力，但政府推出支持經濟措施，美國也或下調利率，有望改善房地產放款能力，該行會保持信貸素質穩定。

中銀香港稱，會透過多舉措並舉，緩解利息下降壓力。﹙資料圖片﹚

望全年淨利息收入穩中有升

香港按揭業務方面，預計高息環境仍將持續一段時間，上半年樓價下跌，政府撤辣有助交投回穩。樓市剛需仍存，截至6月底的累積新造按揭有8,903份，市佔率為35.8%，保持市場第一。貸款餘額升2.8%至4,455億元，拖欠比率為0.03%，均優於市場。展望下半年，政府推出各項吸引人才措施，加上美國有望減息及剛需仍存，有望助樓市復甦回暖。

息口方面，市場預計美國聯儲局9月啟動首次減息，有望提振貸款需求，並有利非利息收入。中銀香港稱，會透過多舉措並舉，緩解利息下降壓力，推動全年淨利息收入穩中有升。