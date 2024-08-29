中銀香港純利增17.9%至200.4億元　派中期息57仙

中銀香港（2388）公佈中期業績，期內溢利為204.63億元，按年上升13.2%。股東應佔溢利為200.40億元，按年 上升17.9%，派發中期息美股0.57元。



期內提取減值準備前之淨經營收入為353.36億元，按年上升14.6%。期內淨利息收入為港幣259.82億元，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為港幣288.17億元，按年上升15.3%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。

淨息差為1.46厘，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.61厘，按年上升5個基點，主要由於市場利率上升，本集團動態管理資產及負債，積極管控存款成本，帶動貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升。

買賣外匯佣金增逾4成

淨服務費及佣金收入為50億元，按年上升1.8%。圍繞財富管理業務，本集團強化基金和保險產品及服務，基金分銷及保險佣金收入按年分別上升27.2%及10.1%。受旅遊業提振帶動，買賣貨幣佣金收入按年上升43.5%，信託及託管服務佣金收入亦按年上升13.4%。惟信貸需求疲弱，貸款佣金收入下降，抵銷了部分升幅。服務費及佣金支出上升，主要因業務量上升所致。