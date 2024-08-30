美股｜道指收市升243點創新高　Nvidia跌6.38%

美國次季經濟增速勝預期，道指周四（29日）收市漲逾243點，再創歷史新高。但納指下跌0.23%，其中剛公布業績的AI晶片龍頭Nvidia維持跌勢，至收市跌6.38%，每股收報117.59美元。



道指收市報41,335.05點，升243.63點或0.59%；納指報17,516.43點，跌39.60點或0.23%；標普500指數收市報5,591.96， 跌0.22或0.00%。

圖為2019年10月16日，美國紐約曼哈頓第五大道的蘋果（Apple）旗艦店門外標誌。（REUTERS）

獲花旗評為AI股首選 蘋果漲1.46%

多隻大型股上揚，Tesla升0.26%、Meta升0.28%、微軟（Microsoft）漲0.61%，Amazon升0.77%。蘋果（Apple）因獲花旗評為「首選AI股票」，股價漲1.46%。

除Nvidia下跌，晶片股博通（Broadcom）和AMD，也分別跌0.79%及0.59%。

反映中概股的金龍指數收漲2.63%，其中阿里巴巴升1.76%，前一天大跌的理想汽車反彈10.62%。

美次季經濟增速勝預期

數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）按季年率，向上修訂為增長3%，高於市場預期和前值的2.8%。另外，美國首次申領失業救濟人數按周減少2,000，跌至23.1萬人，低於市場預期的23.2萬人。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美匯徘徊101水平 油價反彈逾1.6%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四在匯市尾市報101.34， 升幅約0.25%。

油價下跌，紐約原油期貨每桶收報75.91美元，升1.39美元或1.87%；倫敦布蘭特期油收報79.94美元，升1.29美元或1.64%。

現貨黃金升逾0.6%，最新每盎司報2,521.5美元。