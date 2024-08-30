受非現金重估虧損等拖累　新世界料全年蝕逾190億　強調財政穩健

新世界﹙0017﹚盈警，預計於2024財年錄得公司股東應佔虧損（包括持續及已終止經營業務）介乎190億元至200億元之間，主要受累2023財年落成並移交的主要項目缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項的確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值。

另外，新世界預期，集團可能錄得持續經營業務核心經營溢為65億元至69億元之間，較截至2023年6月30日止年度減少18%至 23%，核心經營溢利下跌乃因於2023財年落成並移交的主要項目（包括柏傲莊第一期及第二期）缺乏收益確認所致。

核心經營溢利為來自持續經營業務之溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本的重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。

新世界盈警，預計於2024財年錄得公司股東應佔虧損（包括持續及已終止經營業務）為190億元至200億元之間。﹙資料圖片﹚

一次性非現金重估或耗蝕虧損近百億

料全年蝕逾190億，主因之一是集團投資及發展物業年度獨立重估包括商譽評估的初步結果顯示，需要於2024 財年進行一次性非現金重估或耗蝕虧損，總額介乎85億元至95億元。新世界續指，上述資產公平值變動及耗蝕虧損屬於非現金性質，並不會對集團的核心經營溢利或經營現金流量產生任何影響。

此外，一如截至2023年12月31日止六個月中期報告所披露，由於集團出售其於新創建的所有股份並於2023年7月起採納《香港財務報告準則》第17號，集團於2024財年因出售事項錄得一次性及非現金虧損82.57億元。

集團強調整體財務穩健

新世界發展發言人表示，是次主動作出的一次性撥備，均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為了之後重新出發做好準備。另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還，整體財務穩健。