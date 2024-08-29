新世界尖沙咀K11 ART MALL　據報獲華潤隆地約90億洽購

有本地媒體指出，新世界（0017）旗下尖沙咀K11 ART MALL，獲華潤隆地出價約90億元洽購，惟有關消息暫未獲確認。



尖沙咀K11 ART MALL面積335,939平方呎，以上述洽購價90億元計算，平均呎價約2.68萬，若以商場月租逾4000萬計算，料回報逾5厘。

市場有消息指出，尖沙咀K11 ART MALL獲華潤隆地洽購，不過《香港01》向華潤隆地資產管理平台總經理梁啟棠查詢，暫時未獲回覆。

事實上，華潤隆地近年積極在港插旗進行收購，如在上月以5.4億元買入由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲商場連停車場；而在今年初1月份，則以3.1億元向資深投資者羅守輝買入葵芳KF88葵芳匯。

葵芳KF88葵芳匯。