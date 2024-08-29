新世界尖沙咀K11 ART MALL 據報獲華潤隆地約90億洽購
撰文：蔡偉南
出版：更新：
有本地媒體指出，新世界（0017）旗下尖沙咀K11 ART MALL，獲華潤隆地出價約90億元洽購，惟有關消息暫未獲確認。
尖沙咀K11 ART MALL面積335,939平方呎，以上述洽購價90億元計算，平均呎價約2.68萬，若以商場月租逾4000萬計算，料回報逾5厘。
市場有消息指出，尖沙咀K11 ART MALL獲華潤隆地洽購，不過《香港01》向華潤隆地資產管理平台總經理梁啟棠查詢，暫時未獲回覆。
事實上，華潤隆地近年積極在港插旗進行收購，如在上月以5.4億元買入由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲商場連停車場；而在今年初1月份，則以3.1億元向資深投資者羅守輝買入葵芳KF88葵芳匯。
九建西營盤項目命名半山名滙 涉111伙 最快下月底推售何文田朗賢峯IIA期首批84伙 均價20772元 入場兩房941.2萬起貪心業主主動撻訂卻反價不成 368萬重沽荃灣中心 反而賺少10萬租樓潮不斷 內地生靠視訊睇樓 擲1.7萬租利奧坊．壹隅一房晶苑旗下Y.X紅磡私人學生公寓Y36 接受學生入住申請