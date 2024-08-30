周大福企業成立行政總裁辦公室　3名聯席CEO包括鄭家純「孻仔」

撰文：黃捷
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鄭家純家族私人投資旗艦周大福企業（CTFE）宣布委任新領導層，指為領導及監督多元化的環球投資組合，已成立行政總裁辦公室，由三名高級行政人員組成，包括聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮、聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管曾安業，以及聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒。

周企指，行政總裁辦公室的成立，將有助周大福企業加速發展並強化營運架構。三位行政總裁各自擁有不同行業和地區的專業知識，這將對這個擁有60年歷史的家族辦公室跨進下一階段的發展至關重要。

周企稱，成立行政總裁辦公室安排由主席鄭家純主導。﹙資料圖片﹚

最新安排由鄭家純主導

周企又稱，最新安排由主席鄭家純主導，希望家族成員能夠各司其職，「加強企業管治」 。他表示，高興委任了三位在不同業務領域與我緊密合作的高級管理人員，繼續共同推動家族辦公室的發展。周大福企業的投資理念是矢志創造長遠的正面影響，並為我們的投資夥伴、員工、社區以及我們經營所在的國家帶來變革性的成果。

鄭志亮為鄭家純「孻仔」，他表示，很高興他在家族各生意範疇，包括周大福企業的工作獲得肯定，而隨著周大福企業不斷發展，他有信心在管理層攜手合作下，將周大福企業做大做強。

另外，現為周大福企業行政總裁兼董事的曾安業稱，鄭志亮及何智恒在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，三人過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。

何智恒則稱，很榮幸能加入周大福企業這個大家庭，他會盡他的所長，發揮專業，助力周大福企業穩步發展。

周大福企業成立於1966年，是鄭氏家族的旗艦私人投資控股公司，旗下擁有新世界發展、新創建等上市公司。在過去十多年家族辦公室不斷發展，並邁向更制度化及規模化，覆蓋範圍逐步擴張至全球27個國家，涉足的業務漸趨廣闊。

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