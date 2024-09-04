中銀市傳重新提供按揭現金回贈　中原王美鳳料有更多銀行跟隨

市場消息指出，中銀再次向申請按揭的新樓買家提供現金回贈，回贈比率可達到貸款額0.25%。中原按揭董事總經理王美鳳回應指出，自8月中起銀行已逐步改善按揭取態，至今大部份銀行已回復如常按揭審批取態及步伐，亦有銀行重展積極樓按取態；而最近有部份銀行調高現金回贈，由「清零」上調至現金回贈介乎貸款額0.1%至0.25%，視乎客戶背景及貸款額等因素批出。



王美鳳指出，提高回贈吸引客戶反映銀行抱正面積極樓按取態，相信未有提供回贈的銀行會相繼跟隨。此外，最近亦有個別大型銀行重新推出按揭預先批核服務，幫助準買家在置業前瞭解可獲銀行批核的按揭成數金額，讓買家入市更有信心，加上8月23日金管局聯同銀行公開表明若文件齊可於兩星期內向按揭申請人提供審批結果，從銀行最近增加回贈、重推按揭預批、提出兩星期審批指標、審批取態如常，反映銀行樓按取態已復常並漸趨積極，相信當9月中美國展開減息步伐、第4季至明年息率有望逐步回落下，銀行樓按積極性更會進一步增加，有利強化買家入市信心。

王美鳳表示，銀行樓按取態積極性增加，相信基於市場已認定9月中美國將展開減息步伐，港元拆息有望逐步回落可減低銀行資金成本壓力，而近日港元拆息基於市場因素亦連日下跌，今日1個月拆息3.89厘已多日回落至低於4厘，屬15個月以來低水平。

料樓價在今年第四季回暖

她預期未來息率將回落，為樓市增添利好因素。近日開始藉趁低吸納的買家開始增加，發展商亦陸續表態短期內加快推售新盤步伐，相信有助提昇銀行樓按取態積極性，現時銀行樓按取態漸轉積極，料有助增加買家入市信心，帶動第4季樓市逐步在利好因素增加下回暖。