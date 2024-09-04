01獨家｜中銀香港重啟按揭現金回贈　美減息利好市況料更多行跟隨

本港樓市自撤辣後出現短暫小陽春後，近期交投又回歸平靜。不過，美國聯儲局料減息在即，有望利好樓市，有市場消息人士向《香港01》透露，自5月以來，四大行全線取消按揭現金回贈，但步入9月，有大行重推現金回贈優惠搶佔市場，向客戶推出0.1%至0.25%的現金回贈，按揭金額越大，享有回贈率也越高。



消息人士稱，中銀香港近日重啟現金回贈優惠，所有新買樓包括一手現樓、樓花及按保，不論金額均提供0.1至0.25%的回贈。

9月重啟現金回贈 介乎0.1%至0.25%

消息人士稱，中銀香港近日重啟現金回贈優惠，所有新買樓，包括一手現樓、樓花及按保，不論按揭貸款金額多少均提供0.1至0.25%的回贈，倘貸款金額達1,000萬元以上，便可享有最高的0.25%回贈。

《香港01》正就消息向中銀查詢之中。

按揭回贈主要包銀行回贈及中介回贈，就前者，申請新造按揭或轉按時，銀行會向按揭借款人提供額外的回贈金額，金額通常是以貸款額的百分比去計算。一般而言，貸款額愈高，按揭回贈的百分比亦會增加。

今年4月大行叫停回購

今年4月，《香港01》曾報道，滙豐將按揭現金回贈削減至零，而其他大行包括恒生及中銀香港，現金回贈也基本削減至零，渣打也有削減回贈至接近零，包括較小銀碼貸款額及二手樓，而800萬以上貸款額情況就會個別來處理。

消息人士表示，5月至其後時間，四大行現金回贈已全歸零，而中小行取態一向相對積極，5月以來仍有極少量回贈。

目前大型銀行重啟現金回贈，星之谷按揭行政總裁莊錦輝預計，中小型銀行也都可能相對會增加回贈。

銀行按揭取態近期趨於積極

對於大型銀行在目前階段重新推出按揭現金回贈的消息，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，這相信與美國減息漸近有望利好樓市，以及近年尾銀行要衝業績有關，預計隨著美國正式進入減息周期，銀行現金回贈將延續。而目前大型銀行重啟現金回贈，中小型銀行也都可能相對會增加回贈。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港樓市已累積下跌28%，而美國聯儲局9月中減息幾乎已成定局，市場期望利好本港樓市減低回穩，而事實上，銀行方面近期對於按揭業務取態也趨於積極，有中小行近期推出優惠，其現金回贈維持於0.2%至0.5%，因美國減息港元拆息料也將跟隨向下，有利其資金成本回落。

她指出，由於美國減息步伐將延續至明年，預計將利好整體樓市交投氣氛，銀行積極取態將能在第四季至明年持續，目前有個別大行重啟現金回贈，相信其他大行也將會跟隨。