阿里騰訊「攜手合作」！　淘寶擬全面引入微信支付

阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊﹙0700﹚宣布「合作」！阿里巴巴旗下淘寶網宣布，擬接入微信支付﹙WeChat Pay﹚，以提升消費者購物體驗。換言之，淘寶、天貓兩大平台上的商家將全面可接受微信支付。

消息人士指出，此舉標誌著平台之間互聯互通的里程碑，有助提升淘寶天貓的商業競爭。新安排將覆蓋所有淘寶天貓商家，商家簽約後，可為使用者提供多一種支付選項，提升支付便利性, 尤其是對於偏好使用微信支付的下沉市場用戶，為商家帶來更多銷售。而接入微信支付後，淘天平台將接受所有主流電子支付方式，與國內其他大型電商平台「睇齊」。

就淘寶全面引入微信支付，淘天集團發言人表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。同時，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

淘寶、天貓兩大平台上的商家將全面可接受微信支付。﹙資料圖片﹚

微信支付︰具體上線時間可關注淘寶公告

至於微信支付，則回應稱目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間可關注淘寶平台公告。

微信支又稱，始終秉持開放的合作理念，積極探索與各領域之間的互通合作。此前，微信支付已與包括銀聯雲閃付、京東支付、三大運營商旗下支付平台、數字人民幣等陸續開展支付互通合作，未來也將不斷探索，在保障交易安全的基礎上，持續為用戶提供便利。