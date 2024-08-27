飲料店不接受微信支付或支付寶　內地客︰國內唔用現金　網民咁睇

雖然電子付款方式非常方便，但本港不少食肆未必支援每一種電子付款方式。有台式飲料店職員在網上表示，日前有內地客人點了1杯珍珠奶茶走冰，職員詢問使用現金或八達通，對方反問有否微信支付或支付寶。職員表示沒有，內地客人反指「吓！你知道我們國內已經沒有人用現金了嗎？全部都是電子支付的」，最後很辛苦找出現金付錢。



許多網民留言指「我會去1間舖頭買嘢之前一定睇間舖用咩支付方式，亦唔會咁無謂去評論人哋點解咁點解咁」、「香港最普遍嘅電子支付方式係八達通，唔想拎現金咪整返張」。



該間台式飲料店不支援微信支付和支付寶。（示意圖／資料圖片）

該名台式飲料店職員在Threads表示，日前遇到1名內地客人，購買1杯珍珠奶茶走冰，樓主詢問使用現金或八達通，內地客人反問可否使用微信支付或支付寶，樓主抱歉表示沒有，內地客人驚訝表示「吓！你知道我們國內已經沒有人用現金了嗎？全部都是電子支付的」。樓主有禮解釋「我們不收喔，不好意思」，內地客人隨後「就好辛苦咁搵現金畀錢了」。

當得知台式飲料店不支援微信支付和支付寶，只接受八達通和現金時，內地客人驚訝表示「吓！你知道我們國內已經沒有人用現金了嗎？全部都是電子支付的」。（資料圖片／AlipayHK網頁）

樓主笑言：「你唔會去台灣，問人哋點解唔收八達通㗎嘛？」大量網民回應指「我見好多講普通話遊客都用緊八達通」、「你知道八達通也是電子支付嗎？親！」、「入鄉隨俗，不如你試吓去日本畀港紙？店主冇問題啊」。

（Threads）