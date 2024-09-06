美股｜道指收市挫219點　納指升0.25%　Tesla飆4.9%

美國就業數據好壞參半，市場正消化相關信息。美股周四（5日）個別發展，道指曾跌逾450點，其後跌幅收窄，至收市跌219點。納指升0.25%，標指則下跌。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia回升0.94%；Tesla曾飆逾7%，至收市縮窄至升4.90%。



道指收市報40,755.75點，跌219.22點或0.54%；納指報17,127.66點，升43.36點或0.25%；標普500指數收市報5,503.41點，跌16.66點或0.30%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia回升0.94% Amazon飆2.63%

Tesla股價上漲4.90%，此前該公司公布，將於明年第一季在歐洲和中國推出全自動駕駛（FSD）輔助軟件，等待監管部門批准。

Nvidia在前兩個交易日下跌超過11%後，周四回升0.94%。

多隻大型股也反彈，Amazon升2.63%，為升幅最大道指成份股。蘋果漲0.69%和 Alphabet亦升0.50%。

捷藍航空 (JetBlue Airways) 上調第三季營收預測後，股價上漲7.16%。

另外，反映中概股的金龍指數收漲0.88%，其中蔚來汽車飆14.39%，京東跌1.68%。

圖為2019年11月5日，亞馬遜（Amazon）在法國的物流中心標誌。（REUTERS）

ADP私企新增職位跌至3年半新低

美國有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月私人企業職位增加9.9萬個，為3年半來新低，增幅少於預期的14.5萬個。此外，7月數字亦向下修訂，令市場關注勞工市場或急劇放緩。

另外，美國首次申領失業救濟人數按周減少5,000跌至22.7萬人，少於市場預的23萬人。