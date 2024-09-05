美股｜道指收市升38點　納指挫0.3%　Nvidia再跌1.66%

美國7月份職位空缺跌至3年半新低，顯示勞動力市場降溫，增強市場對聯儲局9月減息的預期。 美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）同日也稱，高利率不宜維持太久。美股在前一日大幅下跌後，周三（4日）表現反覆。道指至收市升38點，納指則跌0.30%。



在前一天挫9.5%的人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia，盤中一度反彈，但至收市跌1.66%，每股收報106.21美元。有報道指美國司法部向該公司發傳票，以進行反壟斷調查。



圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

道指收市報40,974.97點，升38.04點或0.09%；納指報17,084.30點，跌52.00點或0.30%；標普500指數收市報5,520.07點，跌8.86點或0.16%。

Tesla升逾4% Intel再挫逾3%

多隻重磅股下跌，Amazon跌1.66%、Apple跌0.86%、Google母公司Alphabet跌0.58%、微軟（Microsoft）亦挫0.13%。同屬美股七雄的Tesla則升4.18%，Meta微漲0.19%。

晶片商AMD任命Nvidia前高層Keith Strier為全球AI市場高級副總裁後，股價上漲2.87%。晶片大廠Intel繼前一日瀉近9%後，周三再跌3.33%。超微電腦（SMCI）跌4.14%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

7月JOLTS職位空缺少於預期

數據方面，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，7月份職位空缺767.3萬個，為2021年1月以來最少，低於市場預期的810萬個。