颱風摩羯｜天文台下午12時40分改發3號風球　港股全日休市

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／8號風球／HKO／GFS／ECMWF】香港交易所﹙0388﹚宣布，由於八號颱風信號現正懸掛，今天（6日﹚證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場的交易安排將受影響。

【09:15】天文台早上表示，會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發3號風球時間，並在9時15分公布，會在下午12時40分改發3號風球，意味港股今日全日停市。

颱風下港股安排

若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

香港交易所將適時再作出公布。

由於天文台早前指，預料與摩羯相關烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，8號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午12時，故今日大有機會全日休市。