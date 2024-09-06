颱風摩羯8號風球｜梁榮武稱天文台早6小時預告做盡：別盼次次做到

摩羯襲本港，天文台預料8號列風或暴風信號最少維持至中午，並評估下午改發三號強風信號的時間。香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武表示，摩羯半夜最接近香港，現時已慢慢離開香港，距離差不多400公里，風勢會逐漸減弱。對於今次天文台預早6小時以上預告發8號風球，他形容是「預測的預測」，認為考慮到下班安排等，「已經做到最盡。」



天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

梁榮武表示，颱風摩羯半夜最接近香港，現已慢慢離開香港，位置差不多離香港400公里。他指摩羯「真是超強颱風」，威力明顯增強，中心附近最高持續風速已由時速210公里升級至230公里，不過現時摩羯已在香港400公里外，不會有太大影響。

他續指，昨晚至今也摩羯對港「似乎都冇乜大玻壞」，主要是昨晚受外圍雨帶而有暴雨，且有強的陣風。他解釋，颱風主要的環流雨帶在幾百公里內，因此未來一兩日雖仍然會有雨，但不會太嚴重。

他提醒，現時本港大部分時間吹東風，南面地方會較大風，包括長洲、大嶼山等影響最大。

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梁榮武指摩羯路徑沒懸念 天文台有考慮到下班安排

至於摩羯移動速度，梁榮武指今早「稍為快一些，但都是時速15公里。」他解釋颱風自己雖然能行走，但最主要靠周邊氣流牽引，而摩羯的引導氣流偏弱，所以比一般超過20公里的颱風較為慢。

天文台昨（5日）午前預告下午6:20改發8號風球，他表示摩羯的路徑「冇乜懸念」，因為天文台都是以電腦運算出來，又與各大預報中心的數據吻合，故今次天文台對掌握路徑的信心較大，可以早些預告。不過他說颱風有時行走得比較飄忽，「大家不要期望次次都做到。」對於今次天文台預早6小時以上預告發8號風球，他形容是「預測的預測」，認為考慮到下班安排等，「已經做到最盡。」

梁榮武：提早預告就是「預測的預測」

他補充道，預測颱風「有少少好似係個黑房捉隻黑貓」，掛風球本身已經是預測，提早預告就是「預測的預測」，指天文台今次對摩羯的路徑、速度有相當大掌握，但對香港影響仍然是很困難工作，尤其是各區風勢。他表示，如果更早預告，誤報機會相對大，因此要拿捏平衡，預告不可以無限延伸，形容「今次已經是做到最盡。」