國泰君安海通證券擬合併　券商掀漲停潮　龍頭中信証券則僅升約1%

國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券(06837)(滬:600837)雙雙宣布合併並停牌，刺激內地證券板塊早盤走高。

其中，國海證券(深:000750)、錦龍股份(深:000712)、中國銀河(滬:601881)等漲停，而天風證券(滬:601162)升9.6%%，中金公司(滬:601995)升6.06%，惟龍頭中信証券(滬:600030)則僅升1.09%。

兩企合併總資產達1.68萬億人幣

國泰君安公布，與海通證券於昨日﹙5日﹚簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併。公司將向海通證券在上交所上市的A股持有人發行在上交所上市的A股、向海通證券在港交所主板上市的H股持有人發行在港交所主板上市的H股，以及配售該公司新A股以募集配套資金。

從兩家公司2023年年報數據來看，合併重組後的總資產達到16,800億元人民幣，將超越中信証券位列行業第一。內媒解讀稱，這是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併案例，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業，屬於重大無先例的事項。

據剛剛公佈的中報數據顯示，國泰君安以超170億元營收排名行業第4，海通證券則排在行業前10。