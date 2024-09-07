日本居民要捱貴米！　新米上架價格高逾5成　早前大米曾供不應求

早前日本曾發生超市「無米賣」情況，反映出當地對米需求突然大增。市場人士原來預期，隨著9月新米收成後，米價將會回落。不過據日本傳媒報道，新米價格較上年增5成。即當地居民要面臨「食米貴」問題。



早年曾有報道指出，日本居民飲食文化轉變，導致對大米需求減少。可是農林水產省指出，到日本旅客數目增加，推動當地米飯需求。另一方面日本先前發生地震，觸發市民增購大米進一步令到供應緊張。

新米上市有助舒緩供應不足情況，可是居民卻要面臨米價上升情況。據《日經中文網》報道，今年新米價格較去年升幅達50%以上。在茨城縣筑波市超市的新米貨架上，銷售茨城縣產秋田小町和千葉縣產Fusakogane等白米。秋田小町1袋（5公斤）售價約3,500日圓（約190港元），是去年的2倍。在東京圈的一些超市，埼玉縣產的彩之輝（Sainokagayaki，5公斤）售價2,600日圓（約141港元），亦較去年上漲8成。

據收集來自日本全國超級市場等地點銷售數據的日經POS數據顯示，由8月26日至9月1日銷售的新米售價按年升50%至80%。整體而言價格為去年的1.5倍以上。

JA集團支付給米農的收購價格（估算金額）在主要產地，比去年上漲了2至4成。除了供需緊張外，肥料等生產成本上漲也有所反映。同時，運輸費用上漲及零售店的人力成本上漲，也導致白米零售價格大幅提高。當地大型超市西友表示︰「隨着新米上市，白米短缺的狀況將逐漸改善。」