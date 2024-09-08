工作生活　本是一體　地基打穩了　效率自然高｜知薇

風球過後的周末，或許是能量打亂，熬了一天，還沒寫下一個字，感覺煩悶之際，就刷起了小某書。看到特別喜歡的謝勝子的短視頻，醍醐灌頂。知薇在此結合自身經驗，總結一下，與各位分享。

工作效率不高時，不要盯著事情，而要調整狀態。大部分人在工作中缺乏動力或遇到阻滯，就會以為是自己執行力不夠強，越發抓著事情不放，卻反而越做不好。

其實，這時候最需要留意的，正是自己生活的基本面，包括睡眠、運動、飲食和情緒。事情不順，往往是氣血不順，身心靈底盤不好。此時果斷放下，打個盹、散散步、喝杯茶、打個坐，再感受一下，狀態就會提升不少，可以再轉頭處理好事情。

謝勝子說「生活中的不優秀，一定會體現在工作上。」。做事不順利時，一直思索琢磨拉扯，只會加劇內耗，無助於事。相反，當你轉念把生活捋順、氣血調順、身心靈平衡，人自然能量充盈，想法多多，執行力增強，更易情緒目標、采取行動、拿到結果。

會看知薇自己工作中遇到的低潮，更加篤信這個原理，更明白「聚沙成塔」的道理，這些生活基本面的好，要靠每天的努力和長期的堅持。每日足量的飲水、運動和冥想，長期有規律的食療食補，都是知薇用來維護基本面和有助氣血順暢的方法。但今天這些還不夠用，看來要放下筆，去睡一覺先。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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