提購7-Eleven被拒絕　彭博﹕Circle K母企ACT冀達成「友好」收購

早前Circle k母公司向日本7-Eleven母公司「提親」，可是被指出價低而遭到拒絕，據外電引述消息指出，前者繼續對收購7-Eleven母公司感興趣，並且不排除會提出敵意收購。



《彭博》引述消息人士稱，擁有Circle-K便利店的加拿大企業Alimentation Couche-Tard擬致函擁有7-Eleven便利店的日本Seven & i Holdings，表達繼續有意收購該公司的意願。

根據報道，Couche-Tard準備數天向向Seven & i發出函件，重申有意繼續收購該公司，並且不排除被視為敵意收購模式的直接向股東提出收購要約的可能。Seven & i及Couche-Tard未有回應查詢。

不過《彭博》其他報道，指出ACT希望與Seven & i Holdings Co.共同努力達成「友好」收購。ACT於聲明內指出，公司高度關注與Seven & i Holdings Co完善交易，認為這才是符合各方最佳利益。

上周，Seven & i正式拒絕了Couche-Tard上月提出的涉資385億美元（3,003億港元）收購建議。當時，該間日本公司首度披露每股建議作價為14.86美元，也表明對更高價的收購建議持開放態度。