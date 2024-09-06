Circle K向7-Eleven「提親」失敗！　遭對方母企拒絕　指出價過低

便利店Circle K向同業7-Eleven「提親」失敗！7-Eleven日本母企Seven & i今日﹙6日﹚公布，拒絕Circle K加拿大母公司Alimentation Couche-Tard(ACT)的收購方案，認為出價過低且充滿監管風險，但同時示意願意考慮更高的報價。

ACT早前提出以每股14.86美元收購，涉資近390億美元。

受消息拖累，Seven & i盤中最多曾挫2.8%，為近周以來最大跌幅，而在早前「提親」消息傳出時，Seven & i當日一度飆逾22%。

Seven & i︰提議嚴重低估公司獨立發展道路

據《彭博》報道，Seven & i去信ACT，指其提出的收購價不足，委員會主席Stephen Dacus在信中寫道︰「我們願意真誠地考慮任何符合7&i股東和其他利益相關者最佳利益的提議。然而，我們將抵制任何剝奪股東獲得公司內在價值機會或未能具體解決非常現實的監管問題的提議。」

Dacus又稱︰「你們的提議嚴重低估了我們的獨立發展道路，以及我們認為在中短期內實現和釋放股東價值的其他可行途徑。」

倘ACT「提親」成功，將為日本公司有史以來最大的外國收購個案，全球店舖數目約10萬間，成為國際便利店「巨無霸」，惟終觸礁。