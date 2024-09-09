周凱旋基金會向應考2025年DSE女學生派助學金　領取要有五步曲

周凱旋基金會早前宣布「親愛的妳﹕善用錢計劃」，向1.85萬名應考2025年中學文憑試的全日制官立及津貼中學女同學，每人派發3,300元助學金，支持女同學無憂地集中精力應考。



今日起續陸收到電郵通知

虛擬銀行匯立銀行（Welab Bank）表示會擔任今次計劃場的指定數字結算銀行，以及公布有關助學金發放安排，合資格學生會從今日（9日）起收到電郵通知，當中包含領取助學金說明及用作登入的二維碼。

合資格學生將按照學校地區分批收到助學金計劃通知電郵。電郵發送時間表如下：位於港島及離島中學女學生，通知電郵會今日發出。通知新界東及新界西中學學生的電郵，則分別在9月16日及23日發生。通知九龍區中學學生的電郵，會在9月30日發出。通知補交名單學生的電郵，會在10月7日發出。

領取助學金流程分5步，詳情如下：

第1步：學生收到來自hschaufoundation@welab.bank的電郵，當中附有領取助學金說明和附二維碼，供登入官方網站https://HSChauFoundation.welab.bank 之用。

第2步：學生將造訪指定網站並使用學校電郵地址（或早前就此計劃向學校所遞交的個人電郵地址）和電郵附件的二維碼登入。

第3步：學生將透過hschaufoundation@welab.bank發送的電郵收到一次性密碼（OTP）。

第4步：學生需輸入指定銀行賬戶或轉數快(FPS)識別代號以領取助學金。

第5步：學生最快於翌日收到助學金。