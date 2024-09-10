陳家強︰港經濟及股市調整屬周期性　冀更多東南亞企業前來上市

本港經濟正面對樓市下滑及企業倒閉等問題，投資市場方面股市及新股市場（IPO ）表現也仍待改善。但財經事務及庫務局前局長陳家強認為，目前本港經濟及股市等方面的調整，屬於周期性而非結構性，當中中美關係引致的地緣政治等問題可能無法短期內轉變，但例如息口及匯率環境皆屬於周期性。目前股市估值表現欠佳，影響了投資者入市意欲及資金取向，美國大選也未定，但在這種變局中，相信香港仍為具備吸引力的金融中心，基調仍未變。



港仍為具吸引力的金融中心

陳家強表示，目前本港財富管理資產規模仍龐大，同時仍為國際重要股市之一，仍有條件吸引更多包括東南亞企業，來港進行第一或第二市場上市，當然這方面也需要政策支持。本港金融市場具備流動性，投資群也較大，包括內地及國際投資者及基金。

他期望，在股市互聯互通機制下的交易所買賣基金（ETF），投資範圍可由現時以本港上市的股票指數基金為主，擴闊至追蹤環球上市的股票指數基金，以滿足內地投資者對財富管理產品的需求。

陳家強表示，一帶一路令中資企業能夠參與海外基建及投資。（周先令攝）

本港周三至周四（11日至12日）將舉辦第九屆一帶一路高峰論壇，陳家強會參與主持其中一個部分。他表示一帶一路令中資企業能夠參與海外基建及投資，隨著全球貿易經濟發展，存在貿易戰及供應鏈轉變的形勢，更突顯基建及連結的重要。香港在一帶一路角色方面，可以幫助連結東南亞及中東，當中為內地重要貿易夥伴，具備人口紅利，而香港透過大灣區一員擁有科技紅利，期望兩者能夠結合。

WeLab Bank 繼續探索東南亞市場機遇

陳家強現時擔任虛擬銀行WeLab Bank 董事局主席，該行早前進軍印尼，為其首個海外市場，在當地開設了一家虛擬銀行。他以此為例，指出港企要拓展東南亞市場，有需要去尋覓合適的當地夥伴方式來開拓，這方面港府也做了不少功夫，包括特首外訪，貿發局及經貿辦野有設立辦公室，認為這些工作需要不斷做及做更多。

陳家強指WeLab Bank 會探索於東南亞及中東市場機遇。（周先令攝）

他透露，目前公司的香港及印尼用戶數目已達約200萬人。除了印尼，也會有意探索東南亞其他市場機遇，也不排除中東市場，但目前主要是尋覓具有人口紅利的地區。