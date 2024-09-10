阿里旗下螞蟻第三度派股息　前兩次合共派息438億元人民幣

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團近期召開股東大會，通過了利潤分配方案，向全體股東分紅，屬該公司第三度派息。螞蟻強調，分紅不會影響對未來的投入，將會繼續重投人工智能（AI）等戰略方向。



內媒引述螞蟻表示，這次分紅源於公司經營的階段性成果，指出近一段時間以來，全力聚焦發展，主營業務保持穩健態勢，創新業務實現加速突破。基於對未來發展的信心，股東、員工的重視，在綜合考慮股東合理回報、可持續經營能力、面向未來的持續投入後，制定了本次利潤分配方案。而持有股權激勵工具的員工亦將享有分紅對應的經濟利益。

螞蟻同時在員工信中指，讓股東和員工及時分享發展成果，有助於進一步激發創新創造活力，提升公司長期競爭力。

之前曾兩度派發巨額股息

資料顯示，螞蟻曾於2022年3月和12月進行兩次分紅，分別派息約119.5億元（人民幣‧下同）318.7億元，合共派發超過438億元。於去年7月螞蟻進行股份回購，回購比例不超過總股本的7.6%。

此外在股東大會上，螞蟻亦審議通過了增補公司董事會獨立董事的議案，內地著名AI學者、北京智源研究院創始人張宏江，獲提名為螞蟻集團獨立董事，令董事會人數將由8人增至9人。