中信里昂料內地旅遊消費增勁　科網股估值創新低　六大公司受關注

中信里昂證券亞洲電訊及互聯網行業研究主管梁向奕表示，儘管受限於宏觀低迷等因素。內地科網板塊盈利能力向好，上半年利潤按年增長37%，但估值卻低至歷史低位，明年預測市盈率約為10.6倍。



但提及宏觀淡進下，消費降級趨勢，其明言，內地旅遊消費需求其實強勁，預計旅遊類消費將成為最快增長的消費板塊，並在2026年達到1.1萬億美元的規模。科網板塊內，她就推薦6間公司值得關注。



料旅遊類消費增長最勁 2026年規模達1.1萬億美元

梁向奕開宗明義，列騰訊（0700）、攜程Trip.com（9961）、小米（1810）、拼多多（美：PDD）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）為首選。

其表示，內地旅遊行業前景廣闊，除卻疫後的報復式旅遊，現下更低線城市的旅遊熱度，同樣飆升，而消費者也從購物，轉向項目體驗，因此其明言，內地旅遊消費需求其實強勁，預計旅遊類消費將成為最快增長的消費板塊，並在2026年達到1.1萬億美元的規模。

梁向奕表示，旅遊需求的激增，將令OTA（online traveling agency）業務受惠，而該項增長不止來自內地遊客自身，伴隨中國簽證申請的放寬限制，國際遊客同樣將為這一板塊的增長增添動力，而攜程就是該風向下的領軍公司。

梁向奕表示，旅遊需求的激增，將令OTA（online traveling agency）業務受惠。

消費降級利低價電商 惟不影響旅遊消費

問及內地當前的消費降級趨勢，梁向奕表示，趨勢的確存在，這也正是阿里巴巴和拼多多，可以跑贏京東（9618）等公司的原因，許多消費者開始青睞白牌商品（white label product），即無品牌產品。

恰因為許多品牌產品，為營銷和廣告需求，商品本身存在溢價，這種趨勢在服裝層面尤為明顯，其次則是化妝品和電子產品，但罕有見到以五星級酒店為消費習慣的遊客，轉向居住三星級酒店，因此旅行的消費仍強勁。

預計騰訊下半年遊戲收入雙位數漲幅 小米汽車5年銷量破百萬

就其推薦的其他公司而言，內地官方審批遊戲的速度加快，年內已經審批通過約900款遊戲，水平遠超去年。騰訊旗下擁有DnF手遊加持，料遊戲收入下半年漲幅可達雙位數，海外遊戲增速或就更快。

而小米除卻作為全球智能手機製造商第三，其汽車業務同樣機具憧憬，其預計小米最快可在5年內，銷量突破百萬輛，將遠勝於Tesla，需要6年時間方能實現此目標。

阿里巴巴發行CB，中信里昂料因追隨同業步伐。（資料圖片）

騰訊、美團應無意發CB

而此前，數間科網大廠開啟抽水潮，接連發行可換股債（CB）變相集資回購托價，梁向奕就解釋稱，京東率先發行CB，她猜測原因仍是需要補充現金流，票面息未算高，而阿里現金流就更為強勁，同樣發行CB，料只為追隨同業步伐，因此其預計，騰訊及美團，並不涉及補充現金流的問題，兼以本就密密回購，料不會跟隨發行CB。