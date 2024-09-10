家族辦公室｜德勤倡成立「家辦通」　便利人民幣資金兌換及投資

撰文：顧慧宇
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德勤倡成立「家辦通」，便利人民幣資金兌換及投資，帶動港家族辦公室的發展。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，內地外匯管制令不少內地客在進行人民幣兌換及投資受限，建議成立「家辦通」，令內地客能夠透過特別渠道兌換美元及港元等外幣，並透過香港家族辦公室平台進行投資。推出初期可以設定相關額度，並限制於投資低風險產品。已有遞交相關建議予政府，但仍待詳細探討。

仍待與政府詳細探討

他指出，由於相關建議需要與內地政府溝通，故需時推進。目前來港設家辦的高淨值人士主要來自內地，建議可走向世界，吸引中東等不同地區的人士來港設家辦。

萬方家族辦公室首席執行官關志敏表示，香港在吸引家辦方面具備優勢，包括在法律制度有透明度，並背靠內地，能夠連結全球，同時有人才優勢，而政府也有政策支持。劉明揚補充，香港投資市場多元化，並且沒有遺產稅等稅收，適合財富管理業務發展。

截至去年尾，據德勤統計，本港有逾2,700個單一家族辦公室。截至今年5月尾，投資推廣署已協助89間家族辦公室在港設立或擴展業務，另有超過130間家族辦公室表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。港府目標為在2025年前增加200個家族辦公室，料能夠超額完成。港府也已推出新資本入境計劃，至7月初已收到346宗申請。

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