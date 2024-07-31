美聯設家族辦公室部門　擬今年內投入服務　設一站式境外財富規劃

美聯集團（1200） 今日（7月31日）宣佈，旗下美聯金融開設「家族辦公室」部門，料可以今年內投入服務。



美聯金融梁柏基：家族辦公室部門年內投入服務

美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，美聯金融已聯合律師行、會計師樓以及基金公司等，將為超高淨值人士或家族提供法律、會計及資產管理服務，打造一站式境外財富規劃服務體驗。

美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基。

香港「家族辦公室」均遠勝於新加坡

除以上金融類別外，以企業層面而言，可為客戶提供強積金、企業保險及辦公室買租等配套；亦可為客戶提供個人服務，如在港的住屋買租需求、移民諮詢、子女升學等全方位「一條龍」服務，協助作出財富保值、增值及傳承。

梁柏基續指，若以香港「家族辦公室」的現況與新加坡比較，本港由於獲得政府政策及稅務優惠等支持，無論現有規模、活躍程度、審批速度、最低資產要求等多個範疇，均遠勝於新加坡，故未來前景亦看高一線。