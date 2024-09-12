繼要求減薪後　內地據報加強監管投資銀行家　須上交護照

在「共同富裕」及「打貪腐」的號召下，中國投資銀行家繼遭大幅降薪後，或面臨新一波監管。《彭博》引述消息指，自8月以來，至少有三位來自不同證券公司的頂級投資銀行家被中國當局留置，令整個行業感到陣陣寒意。其中一位前海通證券投銀業務主管外逃後約兩周前在境外被捕，後被遣返回國。中國官媒對此進行了廣泛報導。

知情人士透露，海通和其他國資券商近來要求許多投資銀行家上交護照，並就所有因公和因私出行計畫申請許可。因討論內部事宜而不願具名的知情人士表示，上述要求遵從了中國監管機構私下給出的指引。

報道又指，上述知情人士表示，一些員工被告知監管機構正在審查首次公開募股(IPO)和其他融資活動，銀行家隨時可能被傳喚問話。

知情人士又稱，券商已收緊對海外行程的批准，並向員工表示辭職也需要獲批。其中一位知情人士稱，獲准出差的員工必須與一位同事同行，並且預先批准的行程之外的活動將受到限制。

在中國，國企高管和黨委幹部需上交護照，這一直為人所知。不過，像海通和其他券商這樣要求較低級別員工也上交護照的情況並不多見。海通沒有立即回應置評請求。

內地據報加強監管投資銀行家，要求上交護照。（資料圖片）

業界稱會打擊士氣 但利好未來發展

報道又稱，投資銀行家遭到留置、監管部門發起調查，這也令人擔憂中國1.7萬億美元的券商行業和國內資本市場活動的未來。中國國有金融機構已將高級別員工的年薪上限定為290萬元人民幣。近來中金公司將境內銀行家的基本工資削減多達25%。

香頌資本董事沈萌受訪時表示，所有這些打擊和限制措施都會傷害金融從業人員的士氣。但他補充表示，如果問題能夠得到根除，那麼該行業未來的表現有望更好。沈萌續稱，當局旨在深刻改變整個金融業的利潤分配格局。

截至9月初，中國147家證券公司共雇有8,700多名投資銀行家，其中許多人從事包括IPO和後續發行在內的資本市場活動。官方數據顯示，上半年中國證券公司實現營業收入2,033億元人民幣，同比下降9%。