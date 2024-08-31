中金公司多人降職降薪：降薪幅度25%、投行業務條線裁員三分之一

8月30日，中金公司一則網傳消息「中金公司多人陸續收到降職級降薪資的郵件，如不簽字接受，將根據公司統一安排推進後續工作」引起市場關注。內媒《第一財經》採訪知情人士，



第一財經記者從知情人士處瞭解到確有此事，「相關考核前幾個月就在做，此次相當於要員工簽字確認接受降職級，並接受按對應職級進行薪資調整，如不接受相關安排，可以選擇自行離職，不離職也不簽字，公司將繼續推進走流程統一安排降職降薪。」上述知情人士稱。

今年5月，第一財經從業內瞭解到，中金公司未來一段時間內的降薪和裁員計畫，預計降薪幅度25%、投行業務條線裁員約1/3。

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上半年中金公司已減員264人，大陸地區及海外均有涉及。根據中金公司30日披露的2024年半年報，截至6月30日，中金公司集團員工人數從2023年末的15327人減少至15081人， 13967名員工位於中國大陸及1114名員工位於中國香港、新加坡、美國、英國及德國。其中中國內地員工減少了221人，境外員工減少25人。

上半年14家大型券商員工人數減少5735人

據同花順iFinD資料統計，上半年僅資產規模超過2千億的14家大型券商員工人數合計減少了5735人。其中減員最多的是方正證券，減少了1381人。還有包括中信證券、中信建投證券、國信證券、廣發證券等在內的多家券商上半年減員均超過500人。