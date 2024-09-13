PWC涉恒大假賬風波遭行政處罰　普華永道︰深刻反思全面汲取教訓

普華永道（香港稱「羅兵咸永道」）涉恒大造假風波，中國財政部及中國證監會公布對其就恒大地產審計作出處罰，共計罰款4.41億元人民幣。財政部同時給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

普華永道中國與普華永道中天就事件發聲明稱，充分配合了監管機構的檢查工作，尊重並堅決服從相關行政處罰決定。

公司又指，認識到恒大地產的審計並沒有達到公司一直堅守的高標準以及社會各界的期望，決心以此為鑑，深刻反思，全面汲取教訓。對於因此事給客戶以及大家帶來的影響深表歉意，並將竭盡全力嬴回大家的信任。

正在任命新領導團隊

經過詳細的內部調查，公司採取了一系列的整改和追責措施。被處罰的相關恒大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關係，也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。

普華永道中國續稱，正在任命新的領導團隊，包括在全球網絡具有豐富質量管制經驗的合夥人。新的領導團隊將致力於推進質量管制的提升，並將普華永道對資本市場信任與誠信的承諾作為第一要務。同時，普華永道的高品質審計在中國有著多年良好的歷史，公司相信恒大審計團隊少數成員的行為並不能代表普華永道中國兢兢業業工作著的1萬8千多名員工。同時痛定思痛，針對本次處罰，公司已經採取了一系列整改措施，包括加大對人員、培訓和科技的投資，並加強文化建設和公司治理的提升。