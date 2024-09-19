美國減息｜陳茂波料港息口不一定亦步亦趨　若港減息有利企業營運

美國聯儲局減息0.5厘，是超過4年來首次減息，當局最新公布的點陣圖預期，年底前會再減息0.5厘。財政司司長陳茂波表示，可以預期本港利率走勢的方向，會與美國利率走勢趨近，但本港利率調整的速度及幅度，除了視乎美國的因素，亦要視乎本地資金流向及市場狀況，不一定是亦步亦趨。



陳茂波說聯儲局減息幅度大致符合市場預期，市場亦普遍預期開啟減息周期，又指出聯儲局討論時審慎，當地經濟狀況不錯，不過就業市場職位創造放緩。加上美國將有大選及地緣政治等因素，不確定因素仍是較多。

他又說本港需要繼續審慎留意。他預料當美國息率下調，香港息率亦下調時，將有利本港企業經營，對資產市場的影響亦正面。

赴京冀吸引創科企業來港

陳茂波隨特區政府代表團，早上出發前往北京，準備出席京港洽談會。他表示除了參加會議，亦會進行一些招商引資的工作及參觀企業，目標是吸引更多內地公司來港，包括創科公司，以及向他們推廣以香港作為拓展國際市場的區域供應鏈管理中心。