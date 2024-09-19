美國減息｜美聯儲減息0.5厘　疫後首次　料年內再削0.5厘

美國聯儲局公布議息結果，宣布減息半厘，幅度進取，亦為2020年以來、疫後首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由5.25至5.5厘，減至4.75厘至5厘。

議息聲明顯示，12位儲局官員中，僅理事鮑曼﹙Michelle W. Bowman﹚對本次利率決策持反對意見，她傾向只減0.25厘。

「點陣圖」顯示年底前再減息半厘

另外，根據最新「點陣圖」顯示，聯儲局官員們預測年底前還會再減息半厘，至4.25至4.5厘。

美聯儲政策聲明指，通脹已向2%目標取得進一步進展，但仍處「略高」水平。該局預計今年底利率為4.4厘，而明年為3.4厘，此前﹙今年6月﹚預測今年底為5.1%，而明年為4.1%。

就通脹，美聯儲預期年底為2.3%，此前預測為2.6%，而失業率為4.4%，此前預測為4%。

市場抽注減息半厘

市場早已預料美聯儲減息，僅幅度多少，而稍早前的利率期貨已顯示減息0.5厘機會升至65%，而只有35%機會減息0.25厘，其中有「新債王」之稱的著名對沖基金經理岡拉克原本便預計，聯儲局今次會議將宣布減息半厘。

加息周期完結 累加11次息

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，到去年7月息口見頂，而今輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。

與此同時，美國通脹持續回落，8月份消費者價格指數（CPI）按年升2.5%，核心CPI按年升3.2%，數據皆符合預期，反映通脹回落，朝官方2%目標進發，為展開疫後減息周期序幕造就條件。