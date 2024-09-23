拯救香港經濟　擺脫單一產業困局　創新科研成靈丹妙藥？｜方保僑

香港目前正處於一個經濟轉型的十字路口，本地經濟不明朗，國際經濟局勢不穩，內外挑戰加劇了本地經濟的壓力。儘管政府和商界不斷推出各種措施應對困境，但不少市民仍對未來經濟前景感到忐忑，在種種挑戰及不確定性情況下，企業經營面臨重重困難。香港面對如此嚴峻的經濟環境，應如何擺脫困局，成為各界熱議的話題。



創新已成為全球主要經濟體推動增長的重要引擎，香港作為一個高度國際化的都市，在科技創新方面具有良好的基礎，尤其在金融科技、數據應用及智慧城市建設上具備一定優勢。香港政府和私營企業應進一步加大對研發的投資，推動更多創新技術落地。

香港經濟長期依賴於金融、貿易和房地產等少數行業。（資料圖片）

香港經濟長期依賴於金融、貿易和房地產等少數行業，令其在全球經濟環境變化中易受到影響。過度依賴單一產業的結構性問題，無疑加大了經濟的脆弱性。疫情期間，旅遊和服務業遭受重創，反映單一產業過於脆弱的問題。未來，香港政府應加強推動創新科技、文化創意產業、醫療健康等高增值產業發展。同時，應加強對中小企業的支持，特別是幫助其提升數碼化水平，而且香港企業更應該好好珍惜和運用「香港製造」這個金漆招牌，以增加市場競爭力。

另一方面，發展新經濟領域也是產業多元化的重要一環。以綠色經濟和可持續發展為例，香港應積極推動相關技術的應用和發展，如可再生能源、環保技術等，這不僅能減少對外部能源的依賴，還能為本地創造更多高質量的就業機會。同時，香港需要吸引更多高端人才，尤其是在科技創新和數據分析等高增值領域。香港作為一個國際都市，應利用自身優勢，吸引世界各地的專業人才，增強本地勞動市場的競爭力。

香府應持續推動有利於創新和經濟多元化的政策。（資料圖片）

若要拯救香港的經濟困局，政府的政策支持和法規環境的優化至關重要。香港政府應該持續推動有利於創新和經濟多元化的政策，例如針對創新科技企業，應加強稅務優惠和資金扶持，幫助新創公司快速成長。面對中小企業，政府可考慮放寬貸款條件，提供更多資金支援，幫助其渡過經濟低潮。

此外，香港的法規環境應與時俱進，尤其是在面對科技進步帶來的法律挑戰時，應該適時修訂相關法規，為創新科技發展提供更好的法制保障。同時，在吸引外商投資方面，應進一步簡化流程，提升行政效率，為外資企業創造更具吸引力的經營環境。

面對當前的經濟困局，香港需要透過創新、產業多元化、提升勞動力質素、政策支持及拓展國際市場等多管齊下的方式，才能逐步擺脫經濟困境。希望即將出台的2024年施政報告，能夠帶領香港走出經濟谷底。未來，政府與商界需攜手合作，積極面對挑戰，把握機遇，才能為香港經濟注入新的動力，推動實踐可持續發展。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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